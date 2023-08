State facendo gli ultimi acquisti prima di partire per le vacanze (a tal proposito, vi consigliamo di dare uno sguardo ai nostri articoli che vi aiuteranno a prepararvi al meglio), oppure rimarrete a casa e per questo volete concedervi una coccola? In entrambi i casi, se nella vostra lista dei desideri c’è una smart TV, grazie alla nuova offerta lanciata da Samsung potrete ottenere in regalo la scopa elettrica BESPOKE Jet dal valore di 999,00€!

Partecipare alla promozione è semplicissimo: vi basterà acquistare il TV OLED 4K S95C da 77″ in uno dei svariati store aderenti alla promozione (noi vi consigliamo Yeppon essendo quello con il prezzo più basso, ovvero 3.542,99€, ma alla fine di questo articolo troverete una lista con tutti i rivenditori). Dopodiché, dovrete registrare il vostro acquisto su Samsung Members entro 15 giorno dalla data di consegna, ed entro 180 giorni dall’email di validazione riceverete il BESPOKE Jet direttamente a casa vostra e senza aggiungere neanche un euro.

Nel caso in cui non siate già registrati al programma Samsung Members vi basterà recarvi nella pagina apposita, inserendo i dati richiesti e attivando il vostro account. La promozione durerà fino all’1 ottobre 2023 e potete consultare il regolamento completo in questa pagina nel caso in cui abbiate qualche dubbio.

La smart TV OLED 4K S95C rientra tra i modelli più recenti della linea Samsung ed è perfetta per tutti coloro che cercano un televisore dotato di tecnologie incredibilmente all’avanguardia, rendendolo perfetto anche per il gaming. Il suo cuore pulsante, infatti, è il processore Neural Quantum 4K, che sfrutterà 20 diverse reti neurali per trasmettere immagini con una qualità incredibile.

Come con tutti i TV della linea OLED di Samsung vi ritroverete dinanzi a un pannello capace di offrire neri profondi, bianchi luminosi e una gamma di sfumature cromatiche con pochi rivali sul mercato grazie ai pixel autoilluminati della tecnologia Quantum Dot. Inoltre, il pannello supporta anche le tecnologie Real Depth Enhancer, che riprodurrà il modo in cui l’occhio umano mette a fuoco le immagini, e il Quantum HDR OLED+, che vi garantirà una luminosità potenziata e un contrasto impareggiabile.

Abbiamo menzionato che questa smart TV è perfetta anche per il gaming: ciò è possibile grazie all‘unione delle tecnologie Motion Xcelerator Turbo Pro e FreeSync Premium Pro. Durante le vostre sessioni di gioco, infatti, potrete godere di una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, per gameplay incredibilmente fluidi senza rinunciare alla risoluzione 4K. Se siete tra i tanti che stanno aspettando l’uscita di Starfield, si tratta dell’occasione perfetta per goderne con una qualità che vi farà sentire davvero in mezzo alla galassia.

Gli store aderenti alla promozione Samsung:

