Se siete intenzionati ad acquistare una nuova smart TV e vorreste provare proprio la nuova gamma Samsung OLED, vi consigliamo di sfruttare quanto prima l’iniziativa disponibile da Mediaworld! Dal 17 Aprile al 14 Maggio, infatti, acquistando una Samsung OLED della gamma 2023 in promozione, potrete ricevere uno smartphone Samsung Galaxy Z Flip4 in omaggio!

Un’offerta da non farvi scappare, tenendo presente che il valore del Samsung Galaxy Z Flip 4 è di ben 1.119,99€. Ovviamente, prima di spiegarvi nel dettaglio come aderire all’iniziativa, vi consigliamo di passare sul sito ufficiale Samsung che vi stiamo linkando, per leggere nel dettaglio l’intero regolamento con termini e condizioni!

Gli step da seguire per sfruttare l’occasione sono semplici e super intuitivi. In primis, dovrete completare l’acquisto di uno dei TV OLED anche aderiscono alla promozione, ovvero: il Samsung OLED QE55S95CATXZT da 55″, l’OLED QE65S95CATXZT da 65″ oppure il modello QE77S95CATXZT da 77″. Una volta superata la fase di checkout, dovrete aderire all’iniziativa passando per il link Samsung che vi stiamo proponendo.

Accedendo a questa pagina, entro e non oltre 15 giorni dalla data di consegna del prodotto, potrete sfruttare l’offerta e richiedere lo smartphone in regalo. A questo punto, una volta inseriti i dati personali e l’indirizzo a cui ricevere il vostro articolo, vi basterà attendere la mail di validazione, confermare ed aspettare l’arrivo del Samsung Galaxy Z Flip4!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

