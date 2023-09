Se avete una smart TV all’avanguardia ma con un audio solamente discreto, fino al 1 ottobre avrete modo di migliorarlo senza spendere una fortuna e allo stesso tempo acquistando una delle migliori soundbar del 2023. Questa possibilità viene garantita da Monclick, ed è rivolta a coloro che acquisteranno una soundbar Samsung della serie Q, che darà diritto a un cashback fino a 150,00€.

Le soundbar selezionate per questa promozione includono la HW-Q600C, la HW-Q700C e la HW-Q800C, tutte facenti parte della serie Q di Samsung, popolare per le sue prestazioni audio sopra la media. Registrare il vostro acquisto sul portale Members entro 15 giorni è un processo rapido e semplice, e in seguito potrete ricevere il cashback. Nel caso acquistiate la HW-Q700C o la HW-Q800C, il rimborso sarà di 150,00€, mentre per la HW-Q600C sarà di 50,00€.

Soundbar Samsung, chi dovrebbe acquistarle?

Le soundbar attirano l’interesse di chi non si accontenta dell’audio integrato nel televisore e di chi cerca un modo per migliorarlo senza affrontare le solite complessità legate all’installazione di un sistema audio tradizionale, che si traduce anche in un ingombro minore. Questi modelli, scelti appositamente per la promozione, sono ideali soprattutto per chi cerca un notevole miglioramento della qualità audio, sia per la visione di film che per l’ascolto di musica. Inoltre, offrono la comodità dell’integrazione con gli assistenti vocali, rendendo la gestione della soundbar estremamente semplice.

Chi cercava il massimo risparmio sulle soundbar Samsung, difficilmente troverà offerte migliori, visto che il cashback fino a 150,00€ si aggiunge ai già ottimi tagli di prezzo applicati da Monclick proprio su questi tre modelli. La HW-Q600C, ad esempio, passa dagli originali 499,99€ a soli 339,99€, senza contare la 50,00€ extra garantita dal cashback. Meglio ancora la HW-Q700C poiché, come accennato, qui il rimborso sale a 150,00€ e c’è già uno sconto di oltre 200,00€ applicato da Monclick.

Dotate di tre, cinque o più altoparlanti a seconda del modello, le soundbar Samsung sono ad oggi tra le migliori per chi cerca non solo un audio di qualità, ma anche un surround che possa essere paragonato a un impianto decisamente più complesso. Per questo vi suggeriamo di consultare subito la pagina dedicata all’iniziativa, così che possiate effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. Nonostante il regolamento della promozione sia semplice, vale comunque la pena dargli una lettura, in modo da essere certi di rispettare i termini e le condizioni.

