Se amate riprendere i momenti più importanti della vostra vita, le esperienze più particolari e avventurose sicuramente utilizzerete o avrete già provato una action cam. Se volete salire al livello successivo vi consigliamo quindi di non farvi scappare questa offerta sulla stupenda DJI Action 2, che grazie a uno sconto del 44%, scende al prezzo più basso di sempre!

DJI è un marchio ben conosciuto nel settore, specialmente per quanti riguarda droni e telecamere portatili e raramente sconta i suoi prodotti, motivo per cui vi consigliamo di non sottovalutare questa offerta. La DJI Action 2 non è solo ultra versatile, ma è anche l’action cam più potente del noto brand. Il design magnetico innovativo permette di intercambiare facilmente gli accessori, consentendo di riprendere i vostri migliori momenti all’istante. Dal parkour alle passeggiate nel parco, sarete in grado di riprendere i vostri momenti migliori.

Il corpo ultraleggero in lega di alluminio ha un look minimalistico raffinato e trasmette una sensazione di solidità e fluidità. La forma e l’angolo dell’obiettivo sono stati attentamente studiati per trasmettere bellezza e prestazioni ottimali. Con DJI Action 2 potrete registrati filmani in 4K/120fps straordinariamente fluidi e con dettagli ricchi in cui si distingue ogni particolare.

Se siete degli appassionati non perdetevi questa super offerta, uno sconto di 239€ è assolutamente eccezionale per un prodotto del genere. Detto questo, vi rimandiamo anche ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

