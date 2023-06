L’estate pare ormai prossima e, come sempre, quando arrivano le giornate calde si ricomincia a pensare all’acquisto di prodotti come le action cam, magari da portare con voi nelle vostre escursioni in bici o da usare per le prime giornate al mare!

E così, se siete alla ricerca di una action cam che sia funzionale, ma anche e soprattutto conveniente da acquistare, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa nuova offerta Amazon, che propone la ben nota action cam Apexcam 4K, al prezzo scontato di soli 49,99€, contro gli originali 55,99€!

Si tratta di un piccolo ma gradevole affare, per un prodotto che è ormai un must tra gli acquisti di Amazon, e che vanta un rapporto qualità/prezzo a dir poco eccezionale, complici le sue ottime performance, che garantiscono, anzitutto, una registrazione video fino a 120 fps, a seconda delle impostazioni selezionate. Dotata di un ottimo obiettivo fisheye 6G super grandangolare da 170°, questa action cam permette di catturare immagini con un’ampia prospettiva, offrendo riprese panoramiche eccellenti, ideali sia per gli sport estremi che per i viaggi.

Inoltre, si tratta di una action cam resistente e compatta, perfetta da montare su un casco o un selfie stick, e certificata IP68 per la resistenza all’acqua, ed in tal senso ideale anche per le giornate al mare dove, per altro, potrete immergervi fino a 40 metri di profondità grazie alla custodia impermeabile inclusa nella confezione!

Infine, la Apexcam 4K è dotata di un ampio e luminoso display LCD HD da 2 pollici, che consente di visualizzare immediatamente le foto e i video catturati. Nonostante il prezzo incredibilmente conveniente, questo dispositivo arriva a casa con un buon assortimento di accessori, tra cui una borsa per il trasporto, ben 2 batterie ricaricabili (per un totale di circa 200 ore di riprese) e un telecomando wireless.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero eccezionale che, non a caso, vanta il titolo di “prodotto scelto da Amazon”, assegnato agli articoli considerati più interessanti direttamente dallo store! Per questo, vi invitiamo a dare subito un’occhiata alla pagina Amazon dedicata al prodotto così da effettuare il vostro acquisto prima del termine delle disponibilità, o della fine della promozione.

