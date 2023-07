Kevin Mitnick, che un tempo era uno degli hacker informatici più ricercati al mondo, è morto a 59 anni lo scorso 16 luglio, riporta Engadget. Ci lascia prematuramente un uomo che ha fatto la storia dell’informatica e della tecnologia in generale.

“Gran parte della sua vita sembra una storia di fantasia“, si legge nel necrologio, e questo è forse il modo perfetto per descrivere la sua storia. Risale infatti al 1979 il suo primo hack, a cui hanno fatto seguito molte avventure “da film”, fino al 1988, quando fu arrestato e imprigionato per 12 mesi; la condanna era la copia illegale di un software.

Nel 1995 fu arrestato di nuovo, ed è quello il caso che forse lo ha reso famoso a livello internazionale; da allora Mitnick è indissolubilmente associato al concetto di violazione informatica, anche se in qualche modo è una versione romantica dell’hacker, lontana dai criminali informatici di cui scriviamo spesso anche qui.

Mitnick e altri come lui hanno sicuramente ispirato migliaia di ragazzi e ragazze in tutto il mondo, e vite come la sua sono diventate la base per innumerevoli opere di finzione. Il movimento hacker deve a lui ciò che è diventato oggi, e i cosiddetti “withe hat”, gli hacker con il cappello bianco e dei principi morali a cui affidarsi, forse oggi non sarebbero gli stessi se non avessero avuto l’esempio di Kevin Mitnick.

Sicuramente non ha mai disdegnato attività illegali, ed è stato coinvolto anche nel furto di carte di credito. Ma era uno di quelli che lo faceva più per la passione della sfida che per il profitto vero e proprio.

A Mitnick sopravvivono la moglie, Kimberley Mitnick, e il figlio non ancora nato.