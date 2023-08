Oggi è un giorno triste per la storia dell’informatica. Adobe, infatti, nella giornata di oggi ha comunicato il decesso del suo co-fondatore, il Dr. John Warnock, avvenuto lo scorso sabato all’età di 82 anni. Non è stata resa nota la causa della morte e nel comunicato, l’azienda, si limita a esprimere un messaggio di cordoglio rivolgendo un pensiero di cordoglio verso sua moglie, la designer grafica Marva Warnock, e i suoi tre figli.

Warnock fondò Adobe nel 1982, assieme al suo partner, il dottor Charles Geschke, oggi scomparso. Marva Warnock progettò il logo originale dell’azienda e Adobe rilasciò il suo primo programma, il software di desktop publishing Adobe PostScript, solamente due anni dopo la sua fondazione. Il resto è, come si suol dire, storia visto che tutti siamo a conoscenza di quanto, Adobe, sia diventata sinonimo di innovazione nel corso degli anni seguenti.

Warnock ha principalmente ricoperto il ruolo di CEO dell’azienda fino al 2000 ed è stato co-presidente del consiglio insieme a Geschke fino al 2017. In seguito, Warnock è rimasto nel consiglio di amministrazione dell’azienda.

John Warnock

Warnock è stato uno dei più grandi inventori della nostra generazione con un impatto significativo su come comunichiamo attraverso parole, immagini e video

Queste le parole dell’attuale CEO di Adobe, Shantanu Narayen, in una email inviata ai dipendenti per informarli della scomparsa di Warnock. Ha poi aggiunto: “La mia collaborazione con John negli ultimi 25 anni, è stato il punto più alto della mia intera carriera professionale.”

Adobe, oggi, è ampiamente associata ad Adobe Acrobat e Adobe Photoshop ma l’azienda ha da sempre proposto un portfolio impressionante di applicazioni fondamentali per molteplici settori e considerate delle vere e proprie “must have”, in diverse industrie. Durante il periodo in cui Warnock è stato CEO, Adobe ha creato software di standard settoriali per il business, il design grafico, la fotografia, il video editing, la registrazione audio e molto altro ancora.