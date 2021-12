Adidas: “il metaverso è interessante” e rivela una partnership con Coinbase

Secondo una recente dichiarazione di un portavoce di Adidas che ha parlato con Lily Russell-Jones del City A.M., la società è molto concentrata sul metaverso. “Il Metaverso è attualmente uno degli sviluppi più interessanti nel digitale, rendendolo una piattaforma interessante per Adidas”, ha spiegato il portavoce della società a Russell-Jones giovedì. Tutto è iniziato lunedì 22 novembre, quando The Sandbox ha twittato riguardo alla multinazionale di scarpe e abbigliamento sportivo.

Il Sandbox è un mondo di gioco virtuale basato su blockchain “in cui i giocatori possono costruire, possedere e monetizzare le loro esperienze di gioco”, secondo la descrizione del metaverso. Al momento non si sa cosa farà Adidas nel mondo virtuale di The Sandbox. Anche l’account Twitter ufficiale di Meta (formalmente Facebook) ha risposto al tweet di The Sandbox ad Adidas.

A seguito del tweet di Adidas, Coinbase ha confermato la partnership. Coinbase ha anche twittato un’emoji di stretta di mano con Adidas nel thread. Adidas potrebbe aver avuto il suggerimento di intensificare il suo gioco metaverse nel momento in cui è stato annunciato che il suo principale concorrente, Nike, si stava apparentemente preparando a entrare nel metaverso e nel mondo della tecnologia dei token non fungibili (NFT).

La descrizione di “beni virtuali scaricabili” menzionava marchi Nike ben noti come lo slogan “Just Do It”, l’Air Jordan “Jumpman” e lo swoosh Nike. Terre del Metaverse come The Sandbox, Axie Infinity e Decentraland hanno ottenuto una domanda significativa da quando Facebook ha cambiato il suo nome in Meta. I terreni digitali stanno vendendo per milioni di dollari e i principali marchi stanno approdando rapidamente al settore.