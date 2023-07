Se avete mai viaggiato in aereo, sicuramente vi sarete dibattuti su come portare i vostri vestiti con voi. Questo dilemma di solito si riduce a cercare di infilare tutti i vestiti nel bagaglio a mano gratuito o pagare per un bagaglio da stiva. Nel secondo caso, però, anche se il costo non dovesse rappresentare un problema, può essere un rischio che la valigia non arrivi effettivamente al ritiro bagagli. Japan Airlines (JAL) sta sperimentando un concetto strano per ovviare a tutto ciò: il noleggio di abiti nella vostra destinazione.

Il servizio “Any Wear, Anywhere” di Japan Airlines consente ai passeggeri che viaggiano in Giappone di noleggiare abiti per il loro viaggio. Vi viene chiesto di prenotare i vostri noleggi un mese prima del volo, e gli abiti vengono quindi spediti direttamente al vostro hotel o qualsiasi altra sistemazione abbiate previsto. Il servizio offre set di abiti in vari stili con prezzi a partire da 28 dollari, e potete utilizzarli per un massimo di due settimane. Ovviamente, sono previsti costi extra per gli articoli danneggiati o persi. La sperimentazione si svolgerà fino ad agosto 2024.

I noleggi di auto sono un elemento essenziale dell’industria del turismo e le sistemazioni di viaggio si sono aperte all’idea di servizi di alloggio a breve termine come Airbnb. Tuttavia, il noleggio di vestiti potrebbe essere un passo decisamente più lungo della gamba. Nonostante il servizio sottolinei che gli abiti non sono nuovi ma vengano lavati e stirati prima della spedizione, è un limite personale e igienico che molti non vorranno superare.

Dal suo lato, Japan Airlines sta testando il servizio non tanto per il bene dei propri passeggeri, ma per vedere se questa pratica può ridurre significativamente il peso dei suoi aerei e la quantità di carburante utilizzata. La compagnia stima che ogni 10kg di bagaglio che può rimuovere dalla sua rotta New York-Tokyo ridurrà le emissioni di anidride carbonica di 7,4kg. Ovviamente, solo il tempo dirà se le spedizioni necessarie per consegnare e restituire i vestiti potrebbero essere altrettanto inquinanti come trasportare il bagaglio.