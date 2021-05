Ajax Systems vi garantisce una casa sempre più protetta

Dallo Special Event tenuto da Ajax Systems lo scorso 20 maggio, sono usciti fuori nuovi dispositivi e aggiornamenti software, presentati direttamente dal CEO dell’azienda, dal Direttore Marketing e dai Direttori Vendite internazionali. La presentazione ha coperto un intervallo di prodotti che va dai rilevatori da esterno a una nuova tastiera avanzata, passando per un software e strumenti online aggiornati per migliorare l’esperienza lavorativa di tutti i professionisti che ogni giorno si affidano ai sistemi di sicurezza targati Ajax.

DualCurtain Outdoor

Il nuovo rilevatore di movimento wireless DualCurtain Outdoor vi consentirà di sorvegliare tutto il perimetro della vostra proprietà. Il dispositivo è composto da due rilevatori di movimento a tenda, rivolti in direzioni opposte, con un raggio di rilevamento fino a 30 metri, range di comunicazione che arriva fino a 1.7 km e un sistema di “pet immunity” che fa in modo che i vostri animali domestici non facciano scattare l’allarme inavvertitamente. Il sensore DualCurtain Outdoor sarà disponibile a partire da giugno 2021.

KeyPad Plus

Con la tastiera wireless KeyPad Plus Ajax ci tiene a dimostrare che per avere un buon sistema contactless non bisogna necessariamente scendere a compromessi riducendo l’affidabilità, garantita dal supporto ai dispositivi di accesso crittografato Ajax Pass e Ajax Tag. Il chip DESFire® originale garantisce la migliore tecnologia di identificazione contactless, utilizzata anche dai sistemi di trasporto nelle capitali europee e dai sistemi di accesso della NASA. Ajax garantisce la disponibilità del prodotto da giugno 2021.

MotionCam Outdoor

Chi garantisce che i sistemi di sicurezza esterna funzionino correttamente? Probabilmente Ajax si è posta questa domanda prima di far partire lo sviluppo di MotionCam Outdoor, un rilevatore di movimento wireless con fotocamera che riconosce istantaneamente qualsiasi potenziale minaccia si aggiri nel vostro giardino e scatta una serie animata di foto (la cui qualità è garantita a prescindere dalla condizione atmosferica grazie alla tecnologia HDR) che vengono analizzate dall’operatore di una centrale di monitoraggio in modo da agire correttamente in qualsiasi circostanza ed evitare l’invio di pattuglie non necessarie in caso di falsi allarmi. Potrete effettuare l’acquisto a partire da luglio 2021.

Oltre alla parte hardware, Ajax ha rilasciato alcune novità degne di nota anche dal lato software: un calcolatore della durata della batteria, che fornisce agli installatori una stima della durata del funzionamento delle batterie preinstallate (4 anni in media), verrà affiancato ai lavoratori nell’ambito della sicurezza in modo da pianificare in modo ottimale le future visite di manutenzione e assistenza ai clienti.

Per valutare poi l’affidabilità delle comunicazioni radio, è stata rilasciata una guida su Jeweller, che è la tecnologia proprietaria utilizzata da Ajax per le comunicazioni. La guida si occupa sostanzialmente di spiegare l’impatto dei materiali sulla comunicazione radio e il calcolatore che ne valuta l’affidabilità, tutto espresso in modo chiaro e comprensibile a chiunque.

PRO Desktop 3.0

Tutti gli strumenti per la connessione, la manutenzione e il monitoraggio dei sistemi di sicurezza sono stati uniti da Ajax nel nuovo PRO Desktop 3.0, che garantisce una connessione senza interruzioni e la configurazione remota di tutti i dispositivi utilizzato, oltre che all’accesso facilitato a ogni tipo di materiale analizzato e registrato dagli stessi.

Negli ultimi anni, Ajax Systems si è espansa a macchia d’olio un po’ ovunque, considerando i nuovi approdi in Stati Uniti, Canada, Australia, America Latina e Sud-Est asiatico. Le certificazioni FCC e IC consentiranno ai dispositivi dell’azienda di essere utilizzati ovunque sia disponibile la banda di frequenza a 915 MHz.