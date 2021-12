Alcuni oggetti di Napoleone Bonaparte andranno all’asta come NFT

Imperial Arts, leader nel mercato internazionale per le opere d’arte dal periodo del primo impero francese, sta lanciando la prima asta fisica e digitale in assoluto, utilizzando la tecnologia NFT. Cinque oggetti storici saranno venduti online attraverso una vendita NFT. La selezione unica sarà offerta in vendita tramite la piattaforma digitale OpenSea.

Questa asta unica organizzata da Imperial Arts includerà i seguenti oggetti:

Bastone da passeggio di Napoleone a Sant’Elena. Scolpito in osso di balena da un artigiano cinese a Sant’Elena, il bastone ha un pomolo staccabile che permetteva all’imperatore di indirizzare i suoi eserciti puntando il bastone su una mappa

Un porta tabacchi da fiuto appartenuto a Napoleone I, in perfette condizioni e firmato da Jean-Baptiste Isabey, il più grande ritrattista in miniatura del periodo dell’Impero. Tali oggetti sono estremamente rari, gli unici manufatti simili sono nel Castello di Versailles o nel Musée de Fontainebleau

Una lettera scritta a mano da Napoleone I al generale conte Bertrand, il suo Grand Maréchal du Palais, che seguì fedelmente Napoleone in esilio

Un busto imperiale di Napoleone I, una rappresentazione ufficiale dell’imperatore del periodo dell’Impero, in ghisa, attribuita a Vivant Denon

Un ritratto in miniatura di Napoleone I, un dipinto su avorio in una cassa di bronzo, che rappresenta Napoleone nella divisa di un colonnello della Garde chasseurs à cheval

Secondo la società, i chip NFC saranno programmati dalla ditta Arteïa e collegati in modo sicuro all’oggetto o al certificato di autenticità cartaceo fornito dalla galleria che verrà registrato in un database sicuro sulla blockchain.