Amazon ha annunciato novità importanti per quanto riguarda Alexa, l’assistente vocale più usato al mondo per mettere un timer in cucina. Presto infatti Alexa sarà potenziata tramite Intelligenza Artificiale generativa.

L’IA generativa è, naturalmente, ciò di cui parlano praticamente tutti da diversi mesi ormai. Una novità tecnologica che in un certo senso ha reso obsoleti prodotti come Alexa, Siri o Google Assistant – cioè gli assistenti digitali che solo un paio d’anni fa sembravano rivoluzionari – e in effetti lo sono, solo che noi umani ci abituiamo in fretta alle moderne meraviglie hi-tech.

Il caso di Alexa tuttavia è emblematico: molti di noi ce l’hanno in casa, dentro a un Amazon Echo o simili, e per molte cose è comodissimo. Potete usarla per aggiungere qualcosa alla lista della spesa, per accendere le luci o la TV, potete chiederle il meteo o impostare un allarme. Per tante altre cose tuttavia è un disastro e l’unica cosa che sentirete è non ho capito.

Uno scenario che forse presto diventerà un ricordo, se l’integrazione di IA generativa farà davvero i miracoli che spera Amazon. Alexa potrà parlare in modo più naturale, comprendere meglio le richieste ed elaborare risposte più precise ma soprattutto “più umane”. Per esempio – importantissimo – ora è in grado di proseguire una conversazione botta e risposta, senza dover continuamente riattivarla con il comando vocale “Alexa”.

Insomma, dovrebbe diventare un’assistente migliore, e forse vorrete usarla anche per qualcosa di più complesso a parte il timer in cucina. Nel corso dei prossimi mesi tutti noi avremo occasione di provarla e di scoprire se c’è stato davvero quell’incredibile miglioramento di cui parla Amazon.

Per il momento, sono comunque felice di avere uova alla coque sempre perfette senza dover tirare fuori il telefono o un vecchio timer meccanico.