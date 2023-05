L’intelligenza artificiale generativa può fare molte cose, e una di quelle più strabilianti è la sua capacità di immaginare cose. Sì, perché le puoi chiedere “come sarebbe il film Aliens se fosse un musical?”, oppure “come sarebbe Star Wars se lo avesse girato Wes Anderson?”.

E lei, l’AI, non solo immagina, ma riesce anche a creare qualcosa di interessante. Gli esempi in giro per la Rete sono parecchi, e tra i molti oggi ve ne propongo un paio che, secondo me, sono in qualche modo esemplari.

Aliens Musical

(per la galleria completa vai su Reddit)

Nel primo caso, abbiamo delle immagini tratte dal film immaginario, appunto Aliens come se fosse un musical (via reddit). Sono incredibilmente convincenti, e sicuramente un’occasione di intrattenimento inaspettata. Non c’è la musica, per ora, ma non mi stupirei se domani qualcuno arrivasse con una playlist generata con brani come They’re coming outta the goddamn walls!, brano che finirebbe dritto dritto in cima alle hit mondiali – e che spingerebbe Tarantino a fare un nuovo film solo per infilarcela da qualche parte.

Ma ovviamente anche brani come Have you ever been mistaken for a man? o anche You don’t see them fucking each other over for a goddamn percentage sarebbero destinate al successo.

A proposito di successo, uno dei registi più amati degli ultimi vent’anni è senza dubbio Wes Anderson, il cui stile, tra i grandi registi contemporanei, è forse il più riconoscibile. Ora, perché non mescolare l’ineffabile poesia di Anderson, la leggiadra bellezza delle sue scenografie, le sue eleganti inquadrature, con un “mostro sacro” della cultura pop, come Star Wars?

La cosa strabiliante, qui, è come l’algoritmo sia riuscito a cogliere perfettamente le caratteristiche del cinema di Anderson, per poi applicarle a prodotto estremamente codificato com’è appunto Star Wars. Visto che il cinema è un linguaggio con una sua grammatica, forse è normale che i modelli linguistici lo sappiano elaborare così bene, eppure è sconvolgente da vedere.

Il risultato è un trailer semplicemente bellissimo, che promuove il film immaginario The Galactic Menagerie. Qualcosa che andrei a vedere di corsa se lo facessero veramente. Spero che lo facciano, perché potrebbe essere il miglior film di Star Wars mai realizzato.