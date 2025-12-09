Logo Tom's Hardware
Aliexpress apre la stagione dei regali con una pioggia di nuovi coupon

Fino al 14 dicembre, Aliexpress vi darà modo di trovare e acquistare regali di Natale di ogni tipo, beneficiando dell'enorme catalogo della piattaforma.

La stagione dei regali si apre ufficialmente su AliExpress, e lo fa nel migliore dei modi: con una nuova pioggia di coupon pensati per aiutarvi a trovare il dono perfetto senza pesare troppo sul budget. Fino al 14 dicembre, la piattaforma mette infatti a vostra disposizione un catalogo sconfinato di idee regalo per ogni gusto e fascia di prezzo, accompagnato da sconti che possono arrivare fino al 60%. A rendere il tutto ancora più interessante ci sono numerosi codici sconto dedicati, pronti a garantirvi un ulteriore risparmio.

Offerte di Natale Aliexpress, perché approfittarne?

Cosa troverete durante questa speciale iniziativa? Le categorie coinvolte coprono praticamente ogni desiderio natalizio. Dai giocattoli e passatempi, perfetti per sorprendere grandi e piccoli, alla sezione casa e decorazioni, ideale per rendere la vostra casa ancora più accogliente e luminosa. Non mancano le proposte di moda e accessori, dove vi aspettano nuovi arrivi a prezzi imperdibili, insieme alla sezione elettronica, ricca di idee tech pensate per tutti i gusti e per ogni budget.

I coupon disponibili si sommano alle offerte già presenti su AliExpress, ma ciascuno ha un limite massimo di utilizzi, per cui il consiglio è semplice: riscattateli prima possibile. Ecco la lista completa in formato puntato, così da averla sempre sott’occhio:

  • ITGS02 – 2€ di sconto su un minimo d’ordine di 15€
  • ITGS04 – 4€ di sconto su 29€
  • ITGS07 – 7€ di sconto su 49€
  • ITGS10 – 10€ di sconto su 79€
  • ITGS15 – 15€ di sconto su 109€
  • ITGS20 – 20€ di sconto su 159€
  • ITGS30 – 30€ di sconto su 249€
  • ITGS45 – 45€ di sconto su 369€
  • ITGS60 – 60€ di sconto su 469€
  • ITGS65 – 65€ di sconto su 569€

Insomma, questa iniziativa rappresenta il momento ideale per anticipare i vostri acquisti natalizi e approfittare di offerte estremamente vantaggiose. Che cerchiate un regalo speciale o semplicemente qualcosa per rendere più magica la vostra casa durante le feste, AliExpress vi mette a disposizione un catalogo vastissimo e coupon preziosi. Non vi resta che esplorare, scegliere e risparmiare. Buono shopping!

