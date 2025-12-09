Aliexpress apre la stagione dei regali con una pioggia di nuovi coupon

La stagione dei regali si apre ufficialmente su AliExpress, e lo fa nel migliore dei modi: con una nuova pioggia di coupon pensati per aiutarvi a trovare il dono perfetto senza pesare troppo sul budget. Fino al 14 dicembre, la piattaforma mette infatti a vostra disposizione un catalogo sconfinato di idee regalo per ogni gusto e fascia di prezzo, accompagnato da sconti che possono arrivare fino al 60%. A rendere il tutto ancora più interessante ci sono numerosi codici sconto dedicati, pronti a garantirvi un ulteriore risparmio.

Offerte di Natale Aliexpress, perché approfittarne?

Cosa troverete durante questa speciale iniziativa? Le categorie coinvolte coprono praticamente ogni desiderio natalizio. Dai giocattoli e passatempi, perfetti per sorprendere grandi e piccoli, alla sezione casa e decorazioni, ideale per rendere la vostra casa ancora più accogliente e luminosa. Non mancano le proposte di moda e accessori, dove vi aspettano nuovi arrivi a prezzi imperdibili, insieme alla sezione elettronica, ricca di idee tech pensate per tutti i gusti e per ogni budget.

I coupon disponibili si sommano alle offerte già presenti su AliExpress, ma ciascuno ha un limite massimo di utilizzi, per cui il consiglio è semplice: riscattateli prima possibile. Ecco la lista completa in formato puntato, così da averla sempre sott’occhio:

ITGS02 – 2€ di sconto su un minimo d’ordine di 15€

– 2€ di sconto su un minimo d’ordine di 15€ ITGS04 – 4€ di sconto su 29€

– 4€ di sconto su 29€ ITGS07 – 7€ di sconto su 49€

– 7€ di sconto su 49€ ITGS10 – 10€ di sconto su 79€

– 10€ di sconto su 79€ ITGS15 – 15€ di sconto su 109€

– 15€ di sconto su 109€ ITGS20 – 20€ di sconto su 159€

– 20€ di sconto su 159€ ITGS30 – 30€ di sconto su 249€

– 30€ di sconto su 249€ ITGS45 – 45€ di sconto su 369€

– 45€ di sconto su 369€ ITGS60 – 60€ di sconto su 469€

– 60€ di sconto su 469€ ITGS65 – 65€ di sconto su 569€

Insomma, questa iniziativa rappresenta il momento ideale per anticipare i vostri acquisti natalizi e approfittare di offerte estremamente vantaggiose. Che cerchiate un regalo speciale o semplicemente qualcosa per rendere più magica la vostra casa durante le feste, AliExpress vi mette a disposizione un catalogo vastissimo e coupon preziosi. Non vi resta che esplorare, scegliere e risparmiare. Buono shopping!

