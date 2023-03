Se vi apprestate ad installare un impianto fotovoltaico presso la vostra abitazione, che sia un semplice pannello solare o una stazione di energia con tanto di batterie di backup, ma vi spaventa l’investimento iniziale, avrete per alcuni giorni la possibilità di approfittare, grazie allo store GeekMall, di un doppio sconto sulle soluzioni energetiche a marchio Bluetti, tra i migliori produttori nel settore delle energie sostenibili.

Il doppio sconto consiste in un primo taglio di prezzo, applicato già dal portale e visibile al fianco di ogni prodotto, e di una serie di coupon da applicare successivamente, che garantiscono un risparmio extra fino a 100 euro. Quest’ultimi potranno essere visualizzati solo dopo aver fatto il login allo store, pertanto è richiesta la registrazione, che ovviamente è gratuita. I coupon sono diversi e si dovrà usare quello giusto a seconda della spesa che si andrà a sostenere.

Per ordini superiori a 200,00€, il risparmio extra sarà di 20,00€, che sale a 50,00€ per ordini superiori a 700,00€ e arriva a un massimo di 100,00€ qualora si spendessero oltre 1.000,00€. Ogni coupon potrete utilizzarlo due volte, pertanto siamo di fronte a un’iniziativa davvero vantaggiosa per chiunque volesse produrre energia solare, andando a risparmiare in bolletta e proteggersi, con tutti i limiti del caso, dagli ultimi rincari energetici.

Con l’avvicinarsi della primavera, e quindi con l’arrivo di belle giornate, ha ancora più senso acquistare adesso uno o più pannelli fotovoltaici plug and play, visto che il sole fa in modo che l’energia prodotta dai pannelli sia molto superiore rispetto a quella che viene prodotta in inverno. Come anticipato, Bluetti realizza stazioni di energia di ogni tipo, da piccoli pannelli ideali per chi vuole iniziare con il solare senza troppe pretese, fino a kit completi e potenti da riuscire ad alimentare l’intera abitazione, con picchi di 6000W.

Molti soluzioni Bluetti vantano poi un design modulare, che permette di abbinare al modulo principale altre batterie, aumentando quindi la potenza totale e il tempo di utilizzo prima che l’autonomia prodotta dal sole si esaurisca. Insomma, con questo doppio sconto, che potrebbe terminare da un momento all’altro, installare un impianto fotovoltaico sarà molto meno impegnativo economicamente e, come se non bastasse, potrete pagare in 3 rate senza interessi con la sicurezza e la facilità di PayPal.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina promozionale dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B: vi ricordiamo che i coupon saranno visibili solo dopo aver effettuato l’accesso al vostro account su GeekMall.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!