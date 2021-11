Altcoin basate su ethereum alle stelle grazie a Coinbase

Grazie al supporto da parte di Coinbase due altcoin basate su ethereum stanno conoscendo un forte aumento di prezzo. POWR, il token di utilità per la piattaforma energetica peer-to-peer Power Ledger, è salito del 120% da un minimo di 0,35 dollari al suo prezzo attuale di 0,79 dollari. Power Ledger consente agli investitori di acquistare e vendere elettricità e supporta una varietà di progetti energetici tra cui auto elettriche, energia eolica e energia solare. GALA, un altro asset basato su ethereum per la piattaforma di gioco blockchain controllata dal giocatore Gala, è invece salito di oltre il 46% da un minimo di 0,089 dollari il 15 novembre al suo attuale prezzo di negoziazione di 0,13 dollari. Gala consente ai giocatori di possedere i propri oggetti di gioco e determinare la direzione dello sviluppo del gioco. Il token GALA viene utilizzato come mezzo di scambio e come mezzo di pagamento e regolamento nell’ecosistema.

Coinbase Pro ha anche quotato ALCX, ENS e mStable USD (MUSD) lunedì, anche se nessuno di questi tre asset ha visto significativi guadagni di prezzo. ALCX è il token di governance e staking nativo sulla piattaforma di finanza decentralizzata (DeFi) Alchemix, un protocollo automatizzato di yield farming, lending, borrowing e staking che utilizza fondi di rendimento tokenizzati per rimborsare i debiti.

ENS è un token di governance per Ethereum Name Service, che consente alle persone di coniare token non fungibili (NFT) che possono essere collegati a indirizzi Ethereum e domini web. ENS ha più che raddoppiato il suo valore la scorsa settimana dopo essere stato quotato da Binance, anche se da allora ha perso la maggior parte di quei guadagni.

MUSD è una stablecoin decentralizzata ancorata al dollaro USA che funziona su Ethereum ed è supportata da un paniere di altre stablecoin. Nessuna delle cinque risorse è ancora disponibile su Coinbase.com o sulle app mobili.