Un’indagine congiunta condotta da Bureau, Sky News e Daily Telegraph ha rivelato che nel Regno Unito vengono cestinati due sigarette elettroniche (vaporizzatori) usa e getta al secondo. Questo significa che ogni anno vengono scartati abbastanza vaporizzatori per produrre circa 1200 batterie per auto elettriche.

Le vendite di sigarette elettroniche usa e getta sono in forte aumento; secondo un sondaggio di Opinium commissionato da Material Focus, un’organizzazione no profit per il riciclaggio, il 18% delle 4000 persone intervistate aveva acquistato un vaporizzatore l’anno precedente, e il 7% aveva acquistato un dispositivo monouso. Dopo essere stati quasi eliminati dal mercato, le sigarette elettroniche usa e getta sembrano ora guidare la crescita complessiva del mercato delle sigarette elettroniche.

I dati di Opinium suggeriscono che nel Regno Unito vengono acquistati circa 168 milioni di vaporizzatori usa e getta ogni anno. I due maggiori marchi nel paese sono Elf Bar e Geek Bar, che insieme rappresentano circa il 60% del mercato. La maggior parte di questi dispositivi ha una batteria ricaricabile che, tuttavia, non è dotata di una porta di ricarica e viene progettata per essere smaltita una volta che la batteria si esaurisce.

Nonostante ogni vaporizzatore contenga appena 0,15 g di litio, la quantità di rifiuti generati è significativa e si stima che circa 10 tonnellate di questo metallo finisca in discarica. “Non possiamo permetterci di gettare via questi materiali. È davvero un comportamento insensato in un’era di emergenza climatica: il litio è uno degli elementi chiave per l’economia green“, ha affermato Mark Miodownik, professore presso l’University College di Londra. “È presente nei laptop, nei cellulari, nelle auto elettriche. È un materiale di cui abbiamo un assoluto bisogno per allontanarci dai combustibili fossili. Dobbiamo prendere cura di ogni frammento di litio“.

Si prevede che la domanda di litio per le batterie aumenterà di cinque volte entro il 2030, secondo gli esperti del settore. La produzione di litio è un processo complesso che richiede enormi quantità di energia e acqua. Nel Regno Unito, come in Italia, i vaporizzatori sono classificati come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e richiedono un processo di riciclaggio specializzato. In aggiunta a questo aspetto, ricordiamo che i vaporizzatori usa e getta rappresentano anche un potenziale rischio serio se non vengono riciclati, poiché le batterie al litio possono causare incendi se schiacciate all’interno di un camion dei rifiuti o di un impianto di smaltimento.

L’organizzazione benefica Action on Smoking and Health Scotland ha chiesto una revisione normativa per valutare se siano necessarie misure per affrontare i rischi di eventuali danni ambientali causati dai vaporizzatori usa e getta. A questo proposito, un portavoce del governo si è già espresso confermando che verranno prese in considerazione nuove misure.