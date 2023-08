IBM ha dimostrato il funzionamento di un chip a cambiamento di fase, evoluzione dei chip neuromorfici, che promette di svolgere i calcoli IA usando molta meno energia. Si tratta di una promessa importante, perché strumenti come ChatGPT o Google Bard sono e saranno sempre più diffusi, e ciò implica un notevole consumo di energia.

Il risparmio energetico è possibile perché il chip a cambiamento di fase di IBM, e i sistemi neuromorfici in generale, gestisce l’informazione in modo radicalmente diverso. In particolare, ogni “neurone” rappresenta un nodo con maggiore indipendenza. Non c’è più tanto bisogno di inviare segnali da un punto all’altro, e questo permette di risparmiare energia ottenendo allo stesso tempo una precisione accettabile.

Al centro del progetto c’è la memoria a cambiamento di fase, in un “chip analogico che combina 35 milioni di dispositivi di memoria a cambiamento di fase su 34 blocchi di memoria (memory tiles, NdR), una comunicazione massicciamente parallela tra i blocchi e circuiti periferici analogici a basso consumo che possono raggiungere prestazioni sostenute dal chip fino a 12,4 tera-operazioni al secondo per watt (TOPS/W)”.

Il chip analogico di IBM

La memoria a cambiamento di fase unisce la permanenza dei dati alla velocità della memoria RAM. Funziona riscaldando una piccola porzione di materiale e controllando la velocità con cui si raffredda. Se si raffredda lentamente, il materiale forma un cristallo ordinato che conduce ragionevolmente bene l’elettricità. Se si raffredda rapidamente, si forma un disordine che presenta una resistenza molto più elevata. La differenza tra questi due stati può memorizzare un bit che rimarrà memorizzato fino a quando non verrà applicata una tensione sufficiente a fondere nuovamente il materiale.

In una rete neurale, ogni nodo riceve un segnale e determina che cosa inviare agli nodi collegati. Usando la memoria a cambiamento di fase si può ottenere un controllo più preciso di questi segnali, e la forza del segnale “può essere rappresentata anche da un singolo bit di memoria che opera in modalità analogica”, scrive John Timmer su ArsTechnica.

Parliamo quindi di un sistema analogico perché appunto ci sono quantità variabili in gioco (la tensione, l’intensità del segnale), misure tipiche appunto del mondo analogico. Poi, in un secondo passaggio, bisogna tradurre questi segnali in forma digitale.

Il punto interessante è che la resistenza dei nodi si può impostare su valori diversi, non solo su on e off come nel mondo digitale. Questa variabilità permette di controllare l’intensità dei segnali delle connessioni tra i nodi. IBM insiste sul fatto che gli attuali modelli IA “aggravano la scarsa efficienza energetica dei processori generici convenzionali”, e quindi questa sua nuova proposta avrebbe il potenziale per risolvere il problema dell’eccessivo consumo energetico.

Immagine di copertina: twindesigner