Amazon: 10€ di buono sconto ogni 40€ di acquisti

Vi segnaliamo che su Amazon è tornata disponibile un’ottima iniziativa che si era già contraddistinta nel periodo del Black Friday 2019 e che vi permetterà, fino al 29 marzo 2020, di ottenere un buono sconto del valore di 10€ per ogni 40€ spesi. Partecipare è estremamente semplice, e non dovrete far altro che procedere nell’acquisto di almeno 40 euro di prodotti da quella che è una apposita selezione Amazon, le cui coordinate sono disponibili anche cliccando sul banner sottostante.

Regolamento della promozione

La promozione è valida fino alle 23:59 del 29 marzo 2020;

La promozione è valida per gli acquisti effettuati esclusivamente su prodotti venduti e spediti da Amazon;

Le spese di spedizione e i costi accessori (come confezioni regalo) non sono validi al raggiungimento della quota minima di spesa (40 euro);

L’offerta si applica alla selezione di prodotti presenti in questa pagina;

L’offerta è limitata ad un solo ordine per account;

I buoni sconto accumulati con questa iniziativa saranno caricati direttamente sull’account dell’acquirente;

I buoni sconto potranno essere usati fino alle 23:59 del 13 maggio 2020;

I buoni sconto potranno essere usati solo sulla medesima selezione di prodotti relativi alla promozione, disponibili in questa pagina;

La promozione è relativa per lo più a prodotti per la cura della persona e la pulizia della casa, ed è pertanto ottima per chiunque sia alla ricerca di validi alleati nella pulizia della casa in vista delle imminenti pulizie di primavera. Vi segnaliamo inoltre che alcuni prodotti sono anche in sconto, il che non fa che amplificare il potenziale dell’offerta, di per sé estremamente vantaggiosa. Senza indugiare oltre, dunque, vi rimandiamo direttamente al link della pagina promozionale, dove potrete accedere alla lunghissima lista di prodotti in sconto tra cui spiccano detersivi, prodotti per lo spolvero, saponi di vario genere, rasoi e schiume da barba e tanto altro ancora! Buono shopping!

» Clicca qui per scoprire i prodotti disponibili per la promozione! «

