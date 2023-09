Nonostante manchino meno di due settimane alla Festa delle offerte Prime, che il 10 e 11 ottobre inonderanno Amazon con migliaia di offerte, il marketplace continua a lanciare promozioni interessanti. Acquistando 4 articoli provenienti dall’ampio catalogo dedicato, infatti, potrete risparmiare il 5% sul totale!

Oltre 1.000 articoli sono idonei alla promozione, e lo sconto del 5% vi verrà applicato automaticamente al carrello al momento del pagamento, per cui non dovrete inserire alcun coupon o codice sconto. Inoltre, l’offerta sarà valida anche qualora i prodotti che scegliete siano già disponibili a un prezzo ribassato, rendendola particolarmente conveniente durate eventi come, per l’appunto, la Festa delle offerte Prime di ottobre.

Promozione 4 prodotti Amazon, chi può usufruirne?

Gli articoli idonei con la promozione provengono da tutti i settori di Amazon, dall’abbigliamento agli elettrodomestici, passando per accessori, gadget e oggetti per la casa. Per questo motivo chiunque può usufruirne, andando a scovare nell’ampio catalogo 4 prodotti di cui ha bisogno o che fanno parte della propria lista dei desideri e risparmiando qualche euro sul totale del carrello.

Per esempio, se avete appena acquistato un iPhone 15 Pro o avete intenzione di farlo nei prossimi giorni (a tal proposito, vi consigliamo di leggere il nostro articolo dedicato a dove acquistarlo) potrebbe fare al caso vostro la cover ESR per iPhone 15 Pro compatibile con MagSafe; oltre a essere compatibile con la promozione è anche in sconto a soli 17,09€ invece di 18,99€ grazie a un coupon del 10% da applicare prima dell’inserimento nel carrello.

In alternativa, potrebbe farvi comodo la presa smart TP-Link, in offerta a 8,99€ invece di 12,99€; si tratta di un articolo a dir poco utile, dato che vi permetterà di controllare da remoto l’accensione e lo spegnimento degli elettrodomestici o dispositivi collegati tramite l’app dedicata o assistenti vocali come Alexa. Così facendo risparmierete energia e, di conseguenza, soldi sulle bollette elettriche, implementando anche le prese di casa vostra nella smart home.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche ed esplorare il catalogo prodotti. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire in fretta.

