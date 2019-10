Amazon, anche a Torino consegne in giornata senza costi aggiuntivi su tantissimi prodotti

La consegna veloce in giornata per i clienti Amazon Prime arriva anche a Torino. Dal lunedì al venerdì, completando entro le 13:00 un ordine del valore minimo di 29 euro, è possibile ricevere la consegna tra le 18:30 e le 21:30 del giorno stesso, senza costi aggiuntivi.

Amazon ha annunciato la disponibilità a partire da oggi di Consegna Oggi, la consegna veloce in giornata, per i clienti Prime di Torino. Dal lunedì al venerdì, completando entro le 13:00 un ordine del valore minimo di 29 euro, è possibile ricevere la consegna tra le 18:30 e le 21:30 del giorno stesso, senza costi aggiuntivi. È possibile verificare la copertura della propria zona controllando i codici postali coperti dal servizio a questo indirizzo.

Torino si aggiunge a Milano e Roma come terza città italiana in cui Amazon rende disponibile per i clienti Prime il servizio di consegna veloce entro la giornata. La selezione di prodotti compatibili con questa nuova modalità è assai ampia, parliamo di centinaia di migliaia di prodotti, dall’elettronica ai giocattoli, a film, libri, musica, videogame, prodotti di uso quotidiano e molto altro ancora.

Ci sono due modi semplici per trovare i prodotti disponibili con Consegna Oggi. I clienti Prime possono cercare il logo Consegna Oggi nelle pagine dei prodotti idonei, aggiungere articoli per un totale di ordine superiore ai 29 euro, e quindi scegliere l’opzione di Consegna Oggi senza costi aggiuntivi al momento del check-out. In alternativa, i clienti Prime possono anche utilizzare la funzione Ricevi oggi, situata nel menu dei filtri, per trovare i prodotti idonei alla Consegna Oggi durante la ricerca. Nel pomeriggio, i clienti possono continuare ad acquistare la stessa selezione di prodotti Prime e li riceveranno il giorno successivo.

Amazon Prime offre una varietà di opzioni per consegne illimitate, veloci e senza costi aggiuntivi. Oltre a Consegna Oggi infatti ricordiamo che, anche se i clienti Prime non dovessero abitare nelle aree in cui il servizio non è attivo, è possibile optare per Consegna in un giorno. Chi invece risiede a Milano, Roma o Torino (e il suo hinterland) avrà anche a disposizione Prime Now con consegna in finestre di due ore, tra le 10:00 e la mezzanotte dello stesso giorno, sette giorni alla settimana, senza costi aggiuntivi per gli ordini con un valore minimo di 25 euro fino a gennaio 2020, e successivamente di 50 euro.