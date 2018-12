Amazon, arriva lo shopping visuale con realtà aumentata e apprendimento automatico

Su Amazon.it è ora possibile trovare i prodotti preferiti per la propria abitazione tramite animazioni 3D che permettono di vedere gli oggetti nella propria casa, osservarli da tutti gli angoli e chiedere personalizzazioni sulla base delle proprie preferenze. Tutto ciò è possibile grazie a tre nuove funzionalità: Amazon Scout, Amazon AR View e Amazon 360 View, già utilizzabili su una selezione di prodotti dedicati alla casa, dalla cucina alla sala da pranzo, passando per camere da letto, giardino e altro ancora. Nel corso dei mesi inoltre il catalogo sarà costantemente ampliato.

“Stiamo utilizzando le ultime e più innovative tecnologie di intelligenza artificiale e realtà aumentata per sviluppare funzionalità che permettano ai nostri clienti di vivere una vita più facile e confortevole”, ha spiegato Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it. “Le nuove funzionalità permettono ai clienti di scegliere tra la vasta selezione di prodotti presenti su Amazon.it, esattamente quelli che si sposano meglio con lo stile della propria abitazione. Sarà infatti possibile vedere numerosissimi elettrodomestici e oggetti di arredo nella dimensione e scala reale all’interno dell’ambiente in cui verranno posizionati prima ancora di acquistarli, permettendo in questo modo un risparmio di tempo e denaro”.

Amazon Scout può essere utilizzato all’indirizzo Amazon.it/scout usando un browser qualsiasi e consente ai clienti di sfogliare il catalogo di prodotti per la casa e creare il proprio feed personalizzato. Grazie all’intelligenza artificiale, infatti, basterà mettere un like o un dislike a una foto per ricevere in tempo reale suggerimenti personalizzati e trovare i prodotti più adatti al proprio stile.

Amazon AR View (www.amazon.it/arview) è invece disponibile solo per iOS (dalla versione 11.0 in su) e Android (dalla versione 7.0 in poi e solo dopo aver installato la funzionalità AR Core app). La funzione consente di visualizzare i prodotti direttamente nelle proprie abitazioni grazie alla realtà aumentata.

Per farlo sarà sufficiente cliccare sul tasto AR View presente vicino ai prodotti, quando disponibile. A questo punto si punterà semplicemente lo smartphone sul punto della casa desiderato per vederlo apparire e poterlo osservare da diverse angolazioni. In questa modalità è anche possibile scattare foto o fare video al prodotto per poterlo comparare con altri al momento dell’acquisto. Maggiori informazioni sui dispositivi compatibili sono disponibili a questo link.

Con Amazon 360 View infine è possibile vedere l’anteprima di un prodotto a 360 gradi, per osservarlo da diverse angolazioni prima di completare l’ordine. Amazon 360 View è accessibile direttamente dalla pagina dei prodotti disponibili su Amazon.it.