Arrivato sul mercato lo scorso maggio, Amazon Echo Pop è l’ultimo arrivato dell’ormai grande famiglia di dispositivi Amazon Echo e, come tutti i prodotti di questa linea, si tratta sostanzialmente di un comodo smart speaker, con un sorprendente rapporto qualità/prezzo ed un’eccellente caratterizzazione estetica, tale da essere, con pochi dubbi, uno degli smart speaker più belli in circolazione.

Ebbene, al netto dei pochissimi mesi trascorsi dal lancio, vi segnaliamo oggi che questo splendido dispositivo smart è oggi in sconto su Amazon addirittura del 55%, al punto che il prezzo originale di 54,99€ è oggi ridotto a soli 24,99€!

Un affare davvero niente male, che per meno di 25 euro vi permetterà di portarvi a casa uno splendido smart speaker Bluetooth che, come da norma, include anche l’ormai celebre assistente vocale Alexa. Ma non solo! Perché Echo Pop è un dispositivo progettato per garantire un’esperienza sonora di grande qualità e pregio, anche al netto delle sue dimensioni compatte e del suo particolarissimo design.

Disegnato per inserirsi adeguatamente in qualsiasi contesto abitativo, Echo Pop può dare il meglio di sé in ambienti grandi o anche piccoli, garantendo un’esperienza audio straordinaria, oltre che un eccellente controllo di tutti i dispositivi domotici della vostra abitazione, il tutto grazie alla succitata presenza di Amazon Alexa.

Come da consuetudine per la gamma Echo, potrete quindi utilizzare questo dispositivo come interfaccia/HUB per la gestione domestica, potendo chiedere ad Alexa tanto i bisogni più comuni, come quello di riprodurre brani, audiolibri o podcast da servizi come Amazon Music, Apple Music, Spotify o Deezer; ma anche per controllare facilmente dispositivi compatibili come prese e luci, regalando alla vostra casa un tocco di automazione.

Grazie ad Alexa potrete anche impostare timer, controllare il meteo, leggere le notizie, gestire le chiamate, e potrete inoltre personalizzare la vostra esperienza d’utilizzo grazie alle migliaia di Skill disponibili tramite lo store Amazon, che spaziano dai suoni rilassanti, utili ai vostri momenti di mindfulness, a sfide per testare la tua conoscenza musicale.

Progettato con materiali riciclati e sostenibili, Echo Pop è molto più di un semplice altoparlante intelligente: è il connubio perfetto tra tecnologia praticità e responsabilità ambientale, e siamo certi che sarà in grado di tornarvi utile in diversi a spetti della vostra vita, domotica o meno!

Ciò detto, non ci resta che invitarvi ad effettuare l’acquisto di questo splendido dispositivo, consultando subito la pagina Amazon dedicata ad Echo Pop, così che possiate completare il vostro acquisto prima della fine dell’offerta, o prima che il prodotto vada esaurito.

