Echo Show 8 è un dispositivo all’avanguardia, incredibilmente versatile ed esteticamente piacevole, perfetto come smart hub per la vostra rete domotica. Di solito è difficile trovarlo in promozione, ma oggi potete approfittare di uno sconto del 35%.

Infatti, potrete acquistare l’Echo Show 8 al prezzo imbattibile di soli 84,99€ anziché 129,99€ grazie alle incredibili promozioni del Prime Day 2023. Trattandosi però di offerte limitate vi consigliamo vivamente di effettuare il vostro acquisto prima che la promo o le scorte si esauriscano. Vi ricordiamo poi che per usufruire di questi sconti speciali serve avere un abbonamento ad Amazon Prime. Se non lo avete mai sottoscritto, potete anche approfittare dei 30 giorni di prova gratuita.

L’Echo Show 8 è l’hub intelligente ideale per la vostra casa soprattutto perché, diversamente da altri dispositivi simili, ha un ampio schermo touch da 8” con risoluzione HD. Così sarà facilissimo controllare tutti i dispositivi smart della vostra abitazione, inclusi quelli con una videocamera come i videocitofoni e i sistemi di sicurezza.

Potrete usare il brillante schermo touch anche per godervi in streaming una vasta gamma di contenuti tramite la rete o il servizio Amazon Prime Video, se siete abbonati. Oltre al bellissimo schermo, Echo Show 8 dispone anche di una potente telecamera da 13 MP con cui potrete effettuare le vostre videochiamate in tutta tranquillità, potendo godere anche di un audio nitido e chiaro.

Va poi sottolineato che stiamo parlando di un dispositivo che è anche completamente compatibile con la maggior parte dei prodotti IoT attualmente disponibili sul mercato. Ciò è possibile grazie al fatto che faccia parte della grande famiglia di Alexa, che vanta una compatibilità incredibile con moltissimi dispositivi.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!