Nel corso della giornata odierna, Amazon ha presentato due nuovi prodotti. Il primo è il nuovo Fire TV Cube, che si presenta come uno dei lettori multimediali per lo streaming più potenti della gamma del colosso dell’e-commerce e tech. Il secondo, invece, è il nuovo telecomando vocale Alex Pro, device premium che include diverse nuove funzionalità.

Partiamo dal Fire TV Cube: come riportato nel comunicato stampa di Amazon, il Fire TV Cube è uno dei migliori lettori multimediali per lo streaming. Con un processore octa-core da 2.0 GHz (che lo rende più potente del 20% rispetto alla generazione precedente), la velocità di avvio aumenta, “rendendo l’esperienza con Fire TV la più fluida e scorrevole di sempre”.

“Il nuovo Fire TV Cube rappresenta un grande passo avanti per Fire TV: è il lettore multimediale per lo streaming più veloce, potente e versatile che abbiamo mai realizzato” ha dichiarato Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International. “La potente capacità di elaborazione di Fire TV Cube e il supporto Wi-Fi 6E offrono un’esperienza di streaming incredibilmente fluida, mentre l’ingresso HDMI consente di estendere in modo immediato la semplicità di Fire TV e il controllo vocale Alexa al sistema d’intrattenimento domestico. Con il telecomando vocale Alexa Pro, è possibile ritrovare in modo semplice il telecomando quando è fuori posto e accedere a tutti i contenuti e le app preferite.”

Il nuovo telecomando vocale Alexa Pro invece dispone di diverse funzioni completamente inedite, tra cui pulsanti personalizzabili e retroilluminazione. Presente anche la funziona “Trova il mio telecomando”, che include la possibilità di trovare immediatamente il device. È possibile personalizzare il telecomando programmando questi pulsanti per creare scorciatoie a portata di un click alle app preferite, ai canali e a tutto ciò che Alexa è in grado di fare: ad esempio, si può scegliere di programmare un pulsante in modo che Alexa abbassi le luci, controlli il meteo o avvii la routine della serata film. Il telecomando vocale Alexa Pro include anche una retroilluminazione attivata dal movimento, che illumina automaticamente i pulsanti quando viene sollevato in ambienti con poca luce”.

Concludo gli annunci un’altra presentazione, ovvero la Amazon Fire TV Omni QLED in 4K da 65 e 75 pollici. “Si tratta della prima line-up delle TV che includono il servizio Fire TV. “Abbiamo comprato tutti le smart-TV nel corso degli anni, ma non erano davvero intelligenti. Questa nuova serie di televisori ci permette di ripensare completamente il concetto di smart nel settore audiovisivo”, le dichiarazioni di Daniel Rausch, vice presidente di Amazon Entertainment Devices and Services. Al momento l’arrivo delle televisioni non è però previsto in Italia.

Il nuovo Amazon Fire TV Cube è disponibile per il pre-order al prezzo di 159,99. Il nuovo telecomando vocale Alexa Pro è disponibile per il pre-order al prezzo di 39,99 Euro.