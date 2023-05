Se siete alla ricerca di smart TV con pannelli ad alto refresh rate e che quindi permettono di essere utilizzate anche con PC e console di ultima generazione senza limitazioni, la Amazon Gaming Week si rivela conveniente anche da questo punto di vista. Sono numerosi infatti i modelli che, fino al 28 maggio, godranno di tagli di prezzo importanti, soprattutto quelli commercializzati nel 2022.

Come saprete, infatti, molte delle moderne smart TV sono in grado di sostituire il monitor e garantire potenzialmente una qualità superiore rispetto a quest’ultimi. Se siete quindi interessanti ad acquistare un monitor dalla diagonale ampia, il nostro consiglio è di non mettere da parte le smart TV, ma di considerarle come un’opzione valida, a maggior ragione dopo che alcuni dei modelli più blasonati hanno ricevuto significativi sconti durante la Amazon Gaming Week.

LG 65QNED816QA

Per essere considerata da gaming, una smart TV deve avere ovviamente un pannello che vada oltre i classici 60Hz. La LG 65QNED816QA è un ottimo esempio, poiché non vanta soltanto una serie di ottimizzazioni tecniche che consentono alle immagini di essere fluide durante le sessioni di gioco, ma anche due porte HDMI 2.1 a piena a banda, il che significa che il pannello utilizza tutti i 48Gbps garantiti dall’HDMI 2.1. Lo schermo di questo modello è di tipo QNED, basato quindi sulla tecnologia Mini-LED, per una qualità d’immagine capace di stupire chiunque non abbia mai avuto l’occasione di vedere contenuti multimediali su un pannello di questa tipologia. In queste ore, il prezzo di questa smart TV da 65″ è molto conveniente, merito anche di un risparmio extra di circa 85 euro visibile al carrello, che vi permette di acquistarla a soli 764,10€.

Samsung Neo QLED QE43QN90C

Interessante anche lo sconto di quasi 400 euro applicato da Amazon sulla recentissima Samsung Neo QLED QE43QN90C da 43″, una smart TV commercializzata nel 2023 e che si piazza in una fascia di mercato medio-alta. Parliamo infatti di un modello il cui pannello si basa sulla rinomata tecnologia Neo QLED del produttore coreano, tecnologia che consente di riprodurre neri profondi e colori accesi, il tutto con una luminosità molto elevata. Una smart TV adatta quindi per gli ambienti luminosi e che grazie al pannello ad alto refresh rate, si appresta a soddisfare anche le esigenze dei videogiocatori, a prescindere dalla piattaforma di gioco che utilizzano. Il processore Neural Quantum sarà al centro di tutto e farà in modo che i 144Hz, raggiungibili ovviamente solo su PC, siano sempre stabili.

Hisense 55U71HQ

Con il suo pannello nativo a 120Hz, Hisense 55U71HQ può essere considerata a tutti gli effetti una smart TV da gaming. Proposta a 599,00€ dopo uno sconto di quasi 200 euro, è un ottimo acquisto per chi cerca una valida alternativa a un monitor di grosse dimensioni. Il pannello da 55 pollici vanta infatti la rinomata tecnologia Quantum Dot, abbinata a un ottimo Full Array Dimming, per un’esperienza di visione che non limita a soddisfare solo i videogiocatori ma anche un pubblico più ampio di appassionati di film e serie TV. Oltre all’elevato refresh rate, Hisense 55U71HQ vanta una modalità Gaming Pro dedicata, che riduce ancora di più gli input lag e il jitter.

LG OLED55B26LA

Quando si tratta di smart TV da gaming, LG è la regina della categoria, grazie ai suoi numerosi accorgimenti lato software relativi all’esperienza di gioco, che trovano il massimo sfruttamento nella gamma OLED. Questo è il modello intermedio, vale a dire quello che si piazza tra la gamma OLED A2 e la più blasonata serie C2. Il modello da 55″ può essere acquistato in queste ore a meno di 900 euro, cifra con cui si acquistava fino a poco tempo fa il modello inferiore.

Samsung S95C

In questo periodo di Gaming Week, diventa molto vantaggioso acquistare la Samsung S95C, a patto di avere il budget adatto. Parliamo infatti di una smart TV di altissimo livello e, per questo, tra le più costose in commercio. Alla base di tutto c’è la tecnologia QD-OLED, di cui questo modello può vantarsi di essere uno dei pochissimi a implementarla. Con il meglio della parte hardware a bordo, le specifiche tecniche mirate alla riproduzione fluida delle immagini sono ovviamente all’avanguardia, pertanto potrete godervi appieno la vostra console o PC in salotto.

Sony KD-55X85K

La Gaming Week ha riservato belle sorprese anche per chi intende acquistare una smart TV Sony, affidando la riproduzione delle immagini di un eventuale PS5 a un modello prodotto dallo stesso produttore della console giapponese. La Sony KD-55X85K è la più interessante in queste ore e forse la più allettante di questa lista prodotti, dal momento che il modello da 55 pollici viene venduto al miglior prezzo di sempre, che si traduce in una spesa di soli 779,00€ invece di 1.169,00€. Sony fa molto affidamento alle tecnologie proprietarie, come il processore X1, tra i più efficienti della categoria per la gestione della gamma cromatica e l’uniformità dei colori.

Philips 43PUS8507

Pronta per il gaming, grazie alle sue porte HDMI compatibili con il VRR, Philips 43PUS8507 è una smart TV venduta in queste ore con uno sconto netto di 100 euro, non tra i più elevati della Gaming Week ma sufficienti per permettervi di acquistare questo modello della gamma 2022/2023 a soli 599,00€. Quando si parla di smart TV Philips di un certo livello troviamo, oltre a un ottimo pannello, anche la tecnologia Ambilight, che offre un grande valore aggiunto al televisore. Se si vuole infatti replicare gli effetti di luce garantiti da tale tecnologia, affidandosi a dispositivi esterni, bisogna mettere in conto una spesa di circa 100 euro.

