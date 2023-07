In una mossa destinata a rivoluzionare l’esperienza di acquisto, Amazon ha annunciato l’espansione del sistema di pagamento con riconoscimento del palmo della mano Amazon One a tutti i 500 negozi Whole Foods Market negli Stati Uniti.

Entro la fine di quest’anno l’implementazione sarà completata, rendendo più facile che mai per i clienti fare acquisti senza dover cercare lo smartphone o la carta alla cassa.

Fonte: Amazon

La funzione di pagamento con il palmo della mano, che Amazon ha lanciato inizialmente nel 2020, è stata accolta con favore, con circa 200 negozi negli Stati Uniti che già offrono il servizio. Con quest’ultima espansione, Amazon compie un passo significativo verso l’ulteriore semplificazione del processo di acquisto e l’adozione di una tecnologia all’avanguardia.

L’iscrizione al sistema Amazon One è un processo semplice. I nuovi utenti possono iscriversi online utilizzando la carta di credito o di debito, l’account Amazon e il numero di cellulare. Alla successiva visita in un negozio Whole Foods Market aderente all’iniziativa, i clienti possono completare la configurazione in negozio scansionando il palmo della mano su un dispositivo Amazon One. Il sistema legge la rappresentazione numerica e vettoriale unica del palmo e la struttura delle vene sottostante, creando una “firma del palmo” sicura per la corrispondenza dell’identità.

In alternativa, i clienti possono iscriversi direttamente in negozio utilizzando la carta di credito e il numero di telefono presso un dispositivo Amazon One. Inoltre, i membri Prime potranno beneficiare ancora di più della convenienza di Amazon One, poiché il sistema applica automaticamente gli sconti ai loro acquisti quando collegano il loro profilo Amazon One al loro account Amazon.

Leandro Balbinot, Chief Technology Officer di Whole Foods Market, si è detto entusiasta della diffusione di Amazon One. In una dichiarazione sul sito web di Amazon, ha affermato: “Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per deliziare i nostri clienti e migliorare l’esperienza di acquisto. Da quando abbiamo introdotto Amazon One nei negozi Whole Foods Market negli ultimi due anni, abbiamo visto che i clienti amano la comodità che offre, e siamo entusiasti di portare Amazon One a tutti i nostri clienti negli Stati Uniti“.

Nonostante l’evidente comodità ed efficienza del sistema, alcuni sostenitori della privacy hanno sollevato preoccupazioni circa la raccolta e la conservazione dei dati biometrici. Per rispondere a queste preoccupazioni, Amazon ha assicurato agli utenti che i loro dati palmari non saranno condivisi con terze parti, a meno che non sia necessario per ottemperare a un ordine legalmente valido e vincolante.