Amazon ha annunciato lunedì un investimento massiccio in Anthropic, una startup di intelligenza artificiale conosciuta per il suo chatbot Claude e fondata dai fratelli Dario e Daniela Amodei, ex dipendenti di OpenAI. Nonostante il finanziamento totale sia inferiore ai $13 miliardi che Microsoft ha investito in OpenAI, l’accordo rappresenta un passo significativo per Amazon nella crescente competizione nel campo dell’intelligenza artificiale.

Il modello di intelligenza artificiale Claude di Anthropic è noto per la sua maggiore sicurezza rispetto ai servizi concorrenti, poiché è in grado di rivedere le sue risposte senza l’intervento umano.

I chatbot Claude e Claude 2, basati su modelli di linguaggio, sono simili ai concorrenti ChatGPT di OpenAI e Bard di Google ma Anthropic sostiene che il suo modello sia più sicuro e affidabile grazie ai principi che lo guidano, consentendogli di revisionare autonomamente le risposte senza moderatori umani. Claude può anche rispondere a prompt più estesi, rendendolo ideale per esaminare documenti aziendali, o legali, anche molto complessi.

Nel quadro dell’accordo, Amazon otterrà una quota di minoranza nella società e integrerà la tecnologia di Anthropic in vari prodotti aziendali, incluso il servizio Amazon Bedrock per lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale. Anthropic utilizzerà anche i chip personalizzati di Amazon per costruire, addestrare e implementare i futuri modelli di intelligenza artificiale, impegnandosi a utilizzare Amazon Web Services (AWS) come principale fornitore di servizi cloud.

Inizialmente, Amazon ha impegnato $1,25 miliardi nell’investimento, con un’opzione per aumentarlo fino a $2,75 miliardi, il che porterebbe il totale a $4 miliardi. Se raggiunto, questo accordo rappresenterebbe l’investimento più grande mai realizzato per AWS, attualmente il principale venditore mondiale di potenza di calcolo e archiviazione dati su richiesta.

Va notato, inoltre, che anche Google ha mostrato interesse in Anthropic, possedendo una quota del 10% grazie a un investimento, fatto all’inizio del 2023, pari a $300 milioni. Nonostante il nuovo accordo con Amazon, Anthropic ha confermato che manterrà il suo partenariato con Google e renderà comunque la sua tecnologia disponibile attraverso Google Cloud.

Questo testimonia, ulteriormente, l’importante posizione di Anthropic nell’ambito dell’IA e la sua capacità di attrarre investimenti significativi da parte dei giganti tecnologici.