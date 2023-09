Ieri vi abbiamo parlato della Festa delle Offerte lanciata da Amazon, che il 10 e 11 ottobre vi permetterà di risparmiare su prodotti da ogni categoria del marketplace. Ebbene, nonostante manchi quasi un mese all’evento Amazon ha già iniziato a offrire vantaggi ai suoi clienti Prime: fino al 12 ottobre, infatti, potrete riscattare 4 mesi di Amazon Music Unlimited completamente gratis!

Insomma, fino all’inizio del 2024 avrete modo di godere del servizio di musica in streaming senza versare un centesimo, semplicemente iscrivendovi nella pagina dedicata alla promozione. Una volta scaduta la promozione potrete, quindi, decidere se annullare l’abbonamento o se rinnovarlo a 10,99€ al mese.

Amazon Music Unlimited, chi dovrebbe abbonarsi?

Come vi abbiamo anticipato, la promozione di Amazon Music Unlimited è riservata ai clienti Prime, per cui, qualora non lo foste, vi invitiamo a provare il servizio, giacché i primi 30 giorni sono completamente gratis. Si tratta, dunque, di un’ottima occasione per provarlo, e oltre a riscattare i mesi gratuiti potrete usufruire di tutti gli altri vantaggi inclusi nell’abbonamento, come la spedizione rapida di tutti i vostri ordini Amazon, ma non solo. Potrete, infatti, accedere alle offerte esclusive di Amazon che si terranno, per esempio, il 10 e 11 ottobre, guardare migliaia di film e serie tv provenienti dal catalogo Prime Video e accedere a un’ampia selezione di libri e videogiochi con Prime Reading e Prime Gaming.

Detto ciò, Amazon Music Unlimited è un servizio di musica in streaming perfetto per chi desidera poter scegliere e riprodurre i propri brani preferiti in qualsiasi momento senza il fastidio della pubblicità. Inoltre, potrete anche scaricare la musica e ascoltarla offline, tornando particolarmente utile durante i viaggi in aereo. Avrete poi una vasta scelta di podcast italiani e internazionali, così da tenervi aggiornati su temi quali notizie, storia, attualità e molto altro.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina dedicata all’offerta, dove potrete scoprire tutte le altre informazioni a riguardo e approfittarne. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sarà attiva solo per le prossime settimane.

