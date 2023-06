Da tempo vorreste un ottimo abbonamento per ascoltare musica ovunque vogliate, a un buon prezzo? In tal caso, in attesa di portare a casa auricolari o cuffie wireless a costi stracciati durante il Prime Day, vi invitiamo a sfruttare unìinziativa unica. Se siete clienti Prime, infatti, potrete assicurarvi ben 4 mesi di Amazon Music Unlimited completamente gratuiti ma solo fino al 13 luglio.

Se, invece non siete iscritti al servizio, avrete comunque la possibilità di sfruttare ben 3 mesi omaggio, prima di pagare 9,99€ al mese una volta cominciato il quarto mese. Un’occasione da non farvi scappare, tenendo presente che si tratta di uno dei migliori servizi di streaming musicali tra cui scegliere!

Amazon Music Unlimited vi assicura brani in HD, senza costi aggiuntivi, in modo tale da garantirvi ascolti di prima qualità dai brani fino ai podcast. Inoltre, migliaia di titoli sono in Dolby Atmos e 360 Reality Audio. Di cosa si tratta? Di brani mirati da esperti per una definizione e una profondità eccezionale per i più appassionati!

Ovviamente, si tratta di un servizio senza pubblicità che vi permetterà di vivere al meglio la musica, senza alcuna interruzione. Da non sottovalutare la possibilità di ascoltare quello che preferite anche offline. Vi basterà scaricare quello che volete avere sempre a portata di mano, anche in mancanza di confessino!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!