Amazon nuovi sconti fino al 15% per chi paga con VISA

Amazon annuncia la nuova promozione dedicata a tutti i possessori di carta VISA. Il colosso dell’e-commerce offre uno sconto fino al 15%, acquistando uno dei prodotti per la casa, per la cura della persona, sport e tempo libero, giocattoli e prodotti di elettronica.

Ecco come aderire all’offerta.

Per accedere agli sconti di Amazon riservati a tutti i suoi clienti che scelgono di pagare con carta VISA, basta aggiungere nel carrello i prodotti di vostro interesse per ottenere immediatamente uno sconto così distribuito:

Sconto del 5% applicato ai prodotti idonei alla promozione con un valore inferiore a 50€;

applicato ai prodotti idonei alla promozione con un valore inferiore a 50€; Sconto del 10% applicato ai prodotti idonei alla promozione con un valore superiore a 50€ e inferiore a 100€;

applicato ai prodotti idonei alla promozione con un valore superiore a 50€ e inferiore a 100€; Sconto del 15% applicato ai prodotti idonei alla promozione con un valore superiore a 100€.

Per usufruire di questa offerta bisogna tenere in considerazione che è limitata ad un solo ordine per fascia di prezzo di prodotto, su un solo account e, soprattutto, una carta VISA valida impostata sulla modalità di acquisto 1-Click. Inoltre si applicano alcune limitazioni relative ad alcuni prodotti esclusi dalla promozione, ovvero Warehouse Deals, i prodotti venduti da terzi, libri ed ebook, le riviste, i prodotti digitali, voucher, confezioni regalo ed eventuali costi di spedizione non compresi nel servizio di Amazon Prime.

La promozione sarà valida dall’8 novembre fino alla mezzanotte del 31 dicembre 2021, salvo anticipato esaurimento dei buoni sconto disponibili.

E se non avete una carta VISA?

Come ottenere una carta VISA gratuita

Se non avete una carta VISA per poter accedere alla promozione, vi segnaliamo due soluzioni gratuite che possono tornarvi utili.

Revolutoffre una carta con circuito VISA, con la possibilità di eseguire transazioni in 150 valute estere con il miglior tasso interbancario in tempo reale a costo zero su qualsiasi transazione eseguita come carta di credito; solo per importi superiori alle 500 sterline viene applicata una commissione pari al 2% dell’importo. Inoltre, integra le funzioni di un normale conto corrente a zero spese, la generazione di carte di credito virtuali e la compravendita di criptovalute. Per saperne di più, date un’occhiata alla nostra recensione.

ATTIVA REVOLUT

Bitpanda Card con circuito VISA è una carta di debito che permette di spendere direttamente metalli preziosi, azioni e le criptovalute possedute nel proprio wallet in qualunque momento, come fareste con una tradizionale valuta come l’euro. Ciò è possibile grazie all’app di Bitpanda, che consente di passare da una risorsa di pagamento all’altra in tempo reale e di renderla spendibile con la propria carta a ccettata da oltre 54 milioni di esercenti convenzionati Visa in più di 200 paesi. Per saperne di più date un’occhiata alla nostra recensione.

ATTIVA BITPANDA