Amazon: più del 40% di sconto su zaini e valigie Eastpak

Oggi tra le offerte solite di Amazon ci vengono proposti degli articoli di Eastpak a partire dagli zaini in offerta al 46% come il Padded Pak’r, caratterizzato dalla classica tasca frontale con un ampio scomparto principale, uno schienale e degli spallacci imbottiti per portarlo ovunque in tutta comodità. Realizzato in nylon al 100% è disponibile anche in versione Black Denim con 60% di nylon e 40% di poliestere. Oltre agli zaini sono disponibili altri tipi di prodotti come bagagli a mano in nylon con ruote scorrevoli per ogni tipo di strada dotati di tasca frontale a zip per contenere i documenti utili per il viaggio e una maniglia frontale per poterli posizionare nel portabagagli. Tra i prodotti è presente anche una interessante borsa a tracolla “THE ONE” piccola, compatta e facile da indossare grazie alla tracolla regolabile, questo lo rende l’articolo ideale per tenere tutto in ordine durante una giornata fuori di casa.

Eastpak non ci fa mancare gli articoli per lo sport quali borsoni per la palestra o marsupi per andare a correre. Il borsone essendo comodo e leggero oltre che per lo sport è ottimo per viaggiare. Composto in poliestere dotato di un’apertura a U nella parte superiore e di due scomparti laterali idrorepellenti per indumenti bagnati. Il marsupio Talky invece è realizzato in nylon per essere resistente non è assolutamente ingombrante e si può regolare all’altezza della vita per un comfort assicurato. Ci vengono proposti altri tipi di marsupio ad esempio dei Doggy bag portasoldi scontato del 41% che non risulterà fuori moda grazie alla sua cinghia regolabile che permette di indossarlo in qualsiasi modo si voglia.

Articoli in sconto

Zaini

Bagagli con ruote

Borse a tracolla

Marsupi Doggy Bag & Talky

Borsoni

Altri prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!