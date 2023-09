Amazon ha recentemente annunciato due nuovi dispositivi Echo, l’Echo Hub e l’Echo Show 8 di nuova generazione. Questi dispositivi promettono di portare ulteriori miglioramenti all’esperienza degli utenti con Alexa e di semplificare la gestione dei dispositivi intelligenti nella casa.

Il nuovo Echo Hub è stato progettato per facilitare la connessione e la gestione dei dispositivi intelligenti nella vostra casa. Con un display touchscreen da 8 pollici, l’Echo Hub consente di raggruppare e controllare in modo intuitivo vari dispositivi. È in grado di gestire sistemi di sicurezza Ring, avviare routine personalizzate, organizzare widget e visualizzare lo streaming di diverse videocamere compatibili.

Amazon Echo Hub 2023

L’Echo Hub può essere montato a parete o posizionato su un ripiano. Inoltre, è dotato di un hub integrato per la Casa Intelligente, compatibile con diverse tecnologie come Zigbee, Thread, Bluetooth e Matter, permettendovi di connettere una vasta gamma di dispositivi come videocamere, luci, serrature, termostati e altoparlanti intelligenti. Il dispositivo supporta sia la connettività Internet wireless che via cavo, con la possibilità di utilizzare un adattatore PoE (Power Over Ethernet) compatibile.

Il nuovo Echo Show 8 presenta un design rivisto e un ampio touchscreen HD da 8 pollici. Grazie a un processore potenziato, l’assistente vocale Alexa è in grado di elaborare le richieste relative alla Casa Intelligente in modo più rapido, garantendo risposte più immediate, come l’accensione delle luci o l’attivazione di dispositivi intelligenti.

L’Echo Show 8 offre anche un’esperienza audio migliorata, con una qualità del suono superiore e una tecnologia di rilevamento dell’acustica dello spazio per un audio avvolgente. Migliora anche la qualità della videocamera, da usare per le videochiamate. Anche Echo Show 8 integra un hub per la Casa Intelligente, eliminando la necessità di un dispositivo separato per il controllo di luci, serrature e sensori compatibili.

Il nuovo Eco Hub costa €199,99, mentre per Echo Show 8 ci vorranno 169,99 euro. Per il dispositivo meno costoso, opzionalmente, è disponibile un supporto con dock di ricarica a 40 euro circa. Entrambi i dispositivi saranno disponibili nel corso delle prossime settimane.