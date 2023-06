Dopo l’ufficiale annuncio da parte di Amazon delle date del Prime Day 2023, l’attenzione di coloro che sono pronti per fare shopping e risparmiare è focalizzata su questo evento che, come ogni edizione, promette sconti incredibili su una vasta gamma di prodotti. Come sempre, il team di Tom’s Hardware sarà in prima linea per segnalarvi le offerte più interessanti, ma questa volta vogliamo andare avanti e anticiparvi una serie di prodotti che, se fortemente scontati, meritano un acquisto immediato.

È importante sottolineare che al momento nulla è confermato, quindi eventuali sconti saranno visibili solo una volta che l’evento sarà ufficialmente iniziato. Abbiamo selezionato attentamente 7 prodotti da tenere d’occhio, tra cui smartphone e smart TV, che sono di alta qualità e spesso hanno un prezzo significativo, ma che potreste trovare a prezzi stracciati durante il Prime Day. In sostanza, anche se solo uno di questi prodotti dovesse essere scontato, il vostro Prime Day diventerà ancora più speciale. Vi consigliamo quindi di rimanere all’erta e cogliere al volo le occasioni da non perdere. E se non avete un abbonamento Prime, questo è il momento migliore per farlo, visto che solo gli iscritti a Prime potranno accedere a questi sconti.

Amazon Prime Day 2023: 7 prodotti da tenere sott’occhio

Echo Show 5 (3° gen)

È vero, è stato appena rilasciato, ma abbiamo notato come durante il Prime Day i dispositivi Echo di Amazon vengano costantemente offerti a prezzi scontati. Se le offerte includessero anche i nuovi Echo, il migliore da acquistare sarebbe il nuovo Echo Show 5 di terza generazione. Questo dispositivo è dotato di uno schermo da 5,5″ che consente di controllare rapidamente il meteo e le ultime notizie, nonché di riprodurre in streaming musica, programmi e altro ancora. Una delle funzionalità più interessanti del display è la possibilità di visualizzare direttamente sul dispositivo Echo le immagini di una telecamera di sorveglianza, se disponibile, o di visualizzare le foto presenti nella propria libreria di Amazon Photos.

VEDI SU AMAZON

Sennheiser Hd 450Se

Se le Sennheiser HD 450Se scendessero al di sotto dei 100 euro, sarebbero un acquisto praticamente imprescindibile per chiunque sia alla ricerca di cuffie di qualità. È importante non confonderle con il modello “BT”, poiché quest’ultimo non dispone di Alexa, il che potrebbe rappresentare un grosso svantaggio per molti utenti. Al di là di ciò, queste cuffie offrono una qualità audio più che sufficiente per soddisfare il pubblico, supportando pienamente alcuni dei più recenti codec audio che assicurano una perfetta sincronizzazione tra l’audio e il video che si sta guardando. Inoltre, grazie all’app dedicata di Sennheiser, è possibile regolare l’equalizzatore, attivare la modalità podcast e verificare la presenza di eventuali aggiornamenti firmware in grado di migliorare ulteriormente l’esperienza d’ascolto.

VEDI SU AMAZON

Fire TV Stick 4K Max

Proprio come i dispositivi Echo, le Fire TV Stick sono alcuni dei prodotti che durante il Prime Day vengono scontati di più. Potreste quindi approfittarne per acquistare la migliore, dando così nuova vita al vostro vecchio televisore o migliorare la reattività della vostra smart TV. Un altro motivo valido per considerare l’acquisto di una Fire TV Stick è il suo sistema operativo diverso da quello standard delle smart TV. Questa Fire TV Stick supporta poi la risoluzione 4K e offre anche Dolby Vision, HDR, HDR10+ e l’immersivo audio Dolby Atmos, consentendovi di godere al massimo della qualità dei contenuti in streaming (a condizione di avere una buona connessione internet).

VEDI SU AMAZON

Samsung Galaxy Watch5

Lo si trova già spesso a prezzo scontato, ma se il risparmio dovesse aumentare ulteriormente durante il Prime Day, Samsung Galaxy Watch5 sarebbe lo smartwatch da acquistare per chi preferisce un dispositivo indossabile lussuoso, con tante funzioni e dal monitoraggio preciso. Questo dispositivo indossabile presenta diversi punti di forza, tra cui il suo Sleep tracker, una tecnologia avanzata che non solo aiuta a pianificare l’ora di andare a dormire, ma rileva anche il russamento e traccia le fasi del sonno in modo accurato. Inoltre, il sensore BioActive monitora lo stato del cuore, l’impedenza bioelettrica, la percentuale di massa grassa e il peso dei muscoli scheletrici, fornendovi informazioni dettagliate sulla salute.

VEDI SU AMAZON

LG OLED55C24LA

Se siete appassionati di film e serie TV e conoscete i vantaggi delle smart TV OLED, vi consigliamo vivamente di tenere d’occhio la LG C2, indipendentemente dalla dimensione del pannello. Non è il modello di ultimissima generazione ma, proprio per questo, potrebbe subire un notevole calo di prezzo durante il prossimo Prime Day. Sarebbe un’offerta eccezionale se il prezzo si avvicinasse ai 1.000 euro tondi per il modello da 55″, poiché ancora oggi è considerata una delle migliori smart TV con pannello OLED, particolarmente consigliata anche ai videogiocatori grazie alle infinite possibilità di personalizzazione che offre.

VEDI SU AMAZON

Google Pixel 7a

Il Google Pixel 7a è senza dubbio un’opzione da tenere d’occhio per gli appassionati di smartphone. Questo dispositivo riprende le principali caratteristiche del suo fratello maggiore, offrendole in un display più compatto. La sua arma vincente è il processore proprietario Google Tensor G2, che garantisce prestazioni eccezionali. Inoltre, il comparto fotografico sfrutta appieno i vantaggi del software e dell’intelligenza artificiale, producendo scatti di qualità mozzafiato comparabili a quelli degli smartphone premium. Un altro punto forte è il chip dedicato alla sicurezza, il Titan M2, che assicura la protezione delle informazioni personali dell’utente. In sintesi, il Google Pixel 7a è un dispositivo sicuro e performante che offre un’esperienza fotografica e tecnologica di alto livello. Poche volte è stato scontato da Amazon e il Prime Day potrebbe essere la prossima occasione per acquistarlo a prezzo stracciato.

VEDI SU AMAZON

Ecovacs Deebot X1e Omni

È tra i migliori e più recenti robot aspirapolvere, motivo per cui controllare il suo prezzo durante l’evento di luglio è un qualcosa che vi invitiamo a fare. Una delle caratteristiche principali è la capacità di lavare e asciugare i panni dopo aver pulito il pavimento. Questo processo avviene utilizzando aria calda, evitando così la formazione di odori sgradevoli. Un’altra caratteristica interessante è l’aspirazione potente fino a 28kPa e il sistema di svuotamento automatico della vaschetta polvere. Questa operazione richiede solo 10 secondi, permettendovi di liberarvi della polvere senza dover intervenire manualmente. Con un sacchetto di raccolta polvere da 3 litri, potrete godervi una pulizia senza interruzioni per un periodo prolungato.

VEDI SU AMAZON

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!