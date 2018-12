Amazon Prime, ecco cosa è piaciuto di più agli italiani nel 2018

Il 2018 volge al termine e come sempre Amazon traccia un bilancio dell’andamento delle vendite, rivelando cosa hanno maggiormente acquistato, cercato, ascoltato e letto nell’ultimo anno i clienti Prime italiani. Il 2018 è stato un anno molto positivo per Amazon, con una crescita dei nuovi clienti Prime mai vista prima e oltre due miliardi di prodotti ordinati a livello globale.

Guardando soprattutto all’Italia, gli ordini di prodotti con consegna in un giorno, o spedizioni veloci, sono più che triplicati rispetto allo scorso anno, con i clienti Amazon Prime che hanno goduto più che mai di contenuti video, musica, letture e giochi rispetto agli anni precedenti.

I prodotti più acquistati dai clienti Amazon Prime nell’ultimo anno sono stati soprattutto la pellicola istantanea per fotocamere Fujifilm Instax Mini Film, l’hard disk esterno Toshiba Canvio Basic da 1 TB e la scheda microSD Samsung Plus da 32 GB. L’eBook reader Kindle Paperwhite e la Fire Stik TV Basic Edition sono stati invece tra gli articoli più regalati.

Su Prime Video lo show più premiato è stato The Marvelous Mrs. Maisel, mentre gli show più visti sono stati Tom Clancy – Jack Ryan e Homecoming. In ambito musicale l’artista più ascoltato su Prime Music è stato Justin Timberlake. E per quanto riguarda i libri? Su Prime Reading i cinque titoli più gettonati sono stati Le più belle storie Estive (Storie a fumetti Vol. 19) della Disney, Harry Potter e la Pietra Filosofale, È un giorno bellissimo, di Amabile Giusti, La notte delle Falene, di Riccardo Bruni e Super Santos di Roberto Saviano.

Su Prime Now infine il prodotto più acquistato sono state le bottiglie d’acqua, mentre durante l’ultimo Prime Day i consumatori italiani hanno acquistato soprattutto le pastiglie per lavastoviglie Finish All in 1.