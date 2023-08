Amazon ha iniziato ad aumentare la soglia di spesa per ottenere la spedizione gratuita per chi non è cliente Prime, portandola in alcuni paesi a 35 dollari, 10 in più rispetto ai 25 dollari attuali. Al momento il cambiamento è in fase di test in zone scelte in maniera casuale e non sappiamo se diverrà realtà nel nostro paese, ma è probabile che, presto o tardi, toccherà anche a noi, così com’è stato per altri aumenti visti in precedenza.

Un rappresentate di Amazon ha rilasciato una dichiarazione in merito ai colleghi di TechCrunch: “Valutiamo continuamente le nostre offerte e apportiamo modifiche in base a tali valutazioni. Attualmente stiamo testando un minimo di 35 dollari per ottenere la spedizione gratuita se non si è clienti Prime. I membri del programma Prime continuano ad avere la spedizione gratuita su oltre 300 milioni di oggetti, decine di milioni dei quali vengono consegnati lo stesso giorno o quello successivo”.

La mossa sembra spingere verso una direzione chiara: portare ancora più clienti a sottoscrivere un abbonamento Amazon Prime, che nel nostro paese costa attualmente 49,90€ all’anno (o 4,99€ al mese). Negli Stati Uniti si parla però di cifre decisamente più alte, dato che l’abbonamento Prime costa 139 dollari l’anno, o 15 dollari al mese.

La mossa di Amazon non è una novità assoluta e non si tratta nemmeno della soglia più alta vista per ottenere la spedizione gratuita: nel 2016 la società era passata da 35 dollari a 49 dollari, salvo poi tornare sui propri passi nel 2017 e successivamente abbassarla a 25 dollari per combattere la concorrenza di Walmart, anch’esso con una soglia di 35 dollari.

In Italia, il costo dell’abbonamento Prime è aumentato lo scorso settembre, passando da 36 euro annuali a 49,90 euro. La cifra è ancora molto lontana da quella che serve sborsare oltreoceano, o anche in altri paesi europei (in Francia ad esempio costa 69,90 euro, in Germania 89,90 euro); nel nostro paese l’abbonamento è ancora estremamente conveniente in rapporto a quello che offre ed ha davvero poco senso non sottoscriverlo, specialmente se oltre al negozio di Amazon si usano anche altri servizi, come Prime Video o Prime Music. Se anche in Italia dovesse aumentare la soglia di spesa per la spedizione gratuita, di certo Amazon raggiungere il suo obiettivo incrementando gli abbonati Prime, almeno fino a quando non aumenterà di nuovo il costo dell’abbonamento.