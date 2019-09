Amazon Ring Stick Up Cam, la videocamera smart per esterni arriva in Italia

Nell'evento di ieri Amazon ha anche annunciato la disponibilità per il mercato italiano della videocamera smart per esterni Amazon Ring Stick Up Cam. Compatibile con Alexa, è facile da configurare e posizionare e può essere alimentata a batteria, elettricamente o tramite celle solari.

Oltre ai nuovi dispositivi Echo, ieri sera Amazon ha anche annunciato la disponibilità in Italia della sua videocamera smart per esterni Ring Stick Up Cam. Compatibile con Alexa, è caratterizzata da estrema facilità di configurare e posizionamento e dalla possibilità di essere alimentata a batteria, elettricamente o tramite celle solari.

Piccola e compatta (misura 60 x 60 x 97 mm), la nuova Ring Stick Up può essere sistemata ovunque, soprattutto nella versione alimentata a batteria, grazie alla base di montaggio integrata con angolazione regolabile, che le consente di stare in piedi da sola o essere installata su una parete. È anche possibile l’installazione a soffitto, ma in questo caso bisognerà acquistare separatamente lo Stick Up Cam Mount.

Da un punto di vista tecnico, troviamo una videocamera a 1080p, con Live View, visione notturna e campo visivo con diagonale di 130°, audio con possibilità di comunicazione bidirezionale e cancellazione del rumore e connessione Wi-Fi 802.11 b/g/n a 2,4 GHz. Nella versione alimentata a batteria, quest’ultima è a sgancio rapido, per una sostituzione comoda e veloce in qualsiasi situazione.

Chi vuole può anche alimentare la Stick Up Cam tramite energia solare, ma in questo caso dovrà acquistare separatamente il pannello, al costo di circa 55 euro. Resistente agli agenti atmosferici e munito di staffa regolabile, il pannello garantisce un’alimentazione continua 24 ore su 24, anche con poche ore di luce al giorno. Il bundle inoltre comprende un kit di montaggio e un cavo micro USB, per installare il pannello solare in pochi minuti.

Il punto forte della Amazon Ring Stick Up Cam comunque sta nell’app. Quest’ultima infatti consente ad esempio di impostare zone di movimento personalizzabili, connettere tutti i dispositivi Ring nell’app per controllare la casa da smartphone o tablet e interfacciarsi anche con i dispositivi Echo Show, Echo Spot o Fire TV. Chi dispone dell’abbonamento Ring Protect infine, potrà salvare tutti i video registrati dal dispositivo sul profilo Ring per 30 giorni, durante i quali sarà possibile riguardarli in ogni momento. Trascorso il periodo di prova, l’utente potrà poi eventualmente decidere di sottoscrivere uno degli abbonamenti a partire da 3 euro al mese.

Amazon Ring Stick Up Cam è già prenotabile, con disponibilità dal prossimo 23 ottobre. Il prezzo è di 99 euro per la versione con alimentazione continua o con batteria, mentre sale a 149 euro per la versione Solar.