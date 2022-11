Se siete alla ricerca di qualche prodotto sfizioso e soprattutto utile, che possa magari darvi una mano nella gestione del consumo energetico, specie in vista di questa difficile chiusura di anno, allora occhio a questo articolo, perché questo prodotto è davvero funzionale, e facendo parte delle offerte del Black Friday 2022 di Amazon, potrete acquistarlo anche ad un prezzo davvero bassissimo!

Di che stiamo parlando? Dell’ottima Amazon Smart Plug, ovvero della presa elettrica intelligente creata e prodotta da Amazon, e che fa parte dell’ecosistema Amazon Echo, dunque la si può facilmente connettere controllare tramite l’assistente vocale Alexa, controllando in modo intelligente i propri prodotti elettronici.

Il prezzo, del resto, è davvero ottimo! Perché parliamo di appena 12,99€, per un prodotto che costerebbe, in realtà, ben 24,99€! Un risparmio applicato del 48%, per quello che è un articolo che non dovreste affatto sottovalutare, specie in questo periodo di forti rincari sul costo della corrente elettrica.

Ma come funziona? Come detto in apertura, Amazon Smart Plug è, sostanzialmente, una presa elettrica collegabile alla rete e che, tramite Alexa, può accendersi e spegnersi. In questo modo, si potrà quindi controllare l’accensione e lo spegnimento di prodotti che necessitano di energia elettrica, come ad esempio una lampada, una macchina del caffè o, perché no, una serie di luci per addobbare casa in occasione delle feste.

Facilissima da configurare, ha senso in coppia con gli altri dispositivi Amazon ma, giacché anche molti dispositivi Amazon Echo sono in sconto, questa potrebbe essere l’occasione per rendere un po’ più smart la propria abitazione, ovviamente ad un prezzo degno di quelle che sono le proposte del Black Friday.

In tal senso si tratta di un prodotto che può tornare utile, ad esempio, anche in occasione del Natale quando, come sempre, le nostre case si accendono di addobbi e decori, oltre che del tradizionale albero di Natale. Con Amazon Smart Plug, potrete quindi controllare l’accensione e lo spegnimento di luci e albero in modo smart, impostando un timer, o programmando l’accensione in modo intelligente evitando, in tal senso, di tenere accese le luci per troppo tempo, gravando così sulla bolletta elettrica.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

