Amazon, con l’intenzione di incrementare la rete di spedizionieri, rinnova il proprio sistema coinvolgendo commercianti privati per la consegna e il ritiro di pacchi. L’iniziativa, conosciuta con il nome di Amazon Hub Delivery, è disponibile in 23 stati degli Stati Uniti e coinvolge baristi, tabaccai, fiorai e molti altri piccoli negozi.

Il programma, riportato per la prima volta da Axios e confermato da un portavoce di Amazon, coinvolgerà almeno 20 città densamente popolate come New York, Boston, Los Angeles e Seattle. Le piccole imprese partecipanti riceveranno i pacchi da Amazon al mattino e saranno responsabili di effettuare tra le 20 e le 50 consegne al giorno, sette giorni alla settimana, per un guadagno totale di 27.000 dollari all’anno, secondo Axios. Amazon ha dichiarato che prevede di collaborare con 2.500 autisti di piccole imprese per consegnare i pacchi entro la fine dell’anno.

“Questa opportunità di partnership unica consente alle aziende di offrire servizi di consegna pacchi senza costi iniziali o contratti a lungo termine“, afferma Amazon sul suo sito web. “Grazie alla tecnologia di Amazon, il programma Amazon Hub Delivery permette alle aziende di guadagnare entrate extra con ogni consegna di pacchi andata a buon fine nella loro comunità locale“.

Secondo quanto riferito, i partner delle piccole imprese partecipanti non avranno bisogno di esperienza nella consegna. I conducenti dovranno sottoporsi ad un semplice controllo e utilizzeranno il proprio veicolo per effettuare le consegne. Questo lancio segue un programma pilota del 2020 che si concentrava principalmente nelle aree rurali. In precedenza, Amazon aveva avviato un programma simile chiamato “I Have Space” in Spagna e India.

Hub Delivery Program fa parte di diversi nuovi sforzi di Amazon per ridurre i costi di consegna in tutto il paese, poiché la domanda di consegne il giorno successivo e lo stesso giorno continua a crescere. Recentemente, Amazon ha rivoluzionato il suo sistema di spedizione negli Stati Uniti, passando da un modello nazionale a otto regioni autosufficienti. Concentrandosi sulle aree geografiche più piccole, è più probabile che i clienti ricevano un pacco proveniente da un magazzino vicino a loro. Questa riduzione della distanza di viaggio comporta una riduzione dei costi per Amazon e potenzialmente accelera le consegne per i clienti.a