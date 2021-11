Amazon Web Services interessato alla custodia di criptovalute nel cloud

Il gigante delle infrastrutture Amazon vuole assumere uno specialista dei servizi finanziari per lavorare con istituzioni finanziarie globali e fintech innovative e “trasformare il modo in cui effettuano transazioni di risorse digitali (ad es. criptovalute, CBDC – valute digitali della banca centrale – stablecoin, token garantiti da sicurezza, token garantiti da attività e NFT o token non fungibili) dalla scoperta dei prezzi all’esecuzione, al regolamento e alla custodia”.

La tanto attesa mossa di Amazon nelle risorse digitali dovrebbe includere una sorta di token di pagamento, una cosiddetta “moneta Amazon”, basata su precedenti annunci di lavoro. Nel frattempo, AWS, Amazon Web Services, che adatta la sua infrastruttura a cose come l’elaborazione e la custodia delle transazioni di criptovaluta sarà probabilmente vista come una mossa intelligente, che anche IBM sta facendo.

“Lavorando fianco a fianco con i nostri team di vendita, architetti di soluzioni, ISV e integratori di sistemi, contribuirai a fornire le soluzioni che spostano i clienti verso la sottoscrizione di asset digitali end-to-end, l’elaborazione delle transazioni e la custodia nel cloud”, si legge nell’annuncio di lavoro di Amazon AWS.