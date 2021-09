Anche il football americano punta sugli NFT

Dapper Labs e la NFL, la lega che raccoglie le principali squadre di football americano, hanno raggiunto un accordo per la creazione di un mercato di collezionabili digitali di tipo NFT. Secondo le fonti l’accordo renderebbe Dapper Labs la seconda più grande fonte di entrate da licenze digitali della NFL Players Association, dietro il franchise di videogiochi “Madden” di EA Sports.

Proprio come la sua controparte di basket, il mercato dei token non fungibili (NFT) funzionerà sulla blockchain di Flow e dovrebbe essere rilasciato durante l’attuale stagione regolare della NFL, che si concluderà il 9 gennaio. I contenuti video saranno l’aspetto centrale del nuovo progetto di Dapper, proprio come lo è stato per il pregiato prodotto di basket dell’azienda, che ha scambiato 780 milioni di dollari di oggetti da collezione finora nel corso del 2021.

Dapper Labs ha chiuso un round di finanziamento da 250 milioni di dollari lo scorso 22 settembre, con una valutazione della società a 7,6 miliardi di dollari. La valutazione è arrivata poco dopo quella di Sorare, il principale negozio NFT di calcio, che ha ottenuto un finanziamento da 680 milioni di dollari e una valutazione di 4,3 miliardi di dollari.