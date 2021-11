Anche l’arcipelago tropicale di Palau avrà la sua valuta digitale

Nonostante i problemi, Ripple non ha rinunciato alla sua missione di diventare un attore significativo nel settore dei pagamenti globali, e anche se le cose non stanno andando così bene con gli Stati Uniti, un paese sta guardando alla società come l’opzione migliore per sviluppare una valuta nazionale basata proprio sui dollari USA: Palau.

Secondo un comunicato stampa condiviso da Ripple, Palau ha scelto il libro mastro XRP per creare dollari digitali da far circolare internamente nel Paese. L’idea, spiega Ripple, è quella di progettare una stablecoin sostenuta da USD attorno alla quale potrebbero essere sviluppati altri servizi come i registri aziendali.

Palau non ha una propria valuta fiat. Come El Salvador, i cittadini usano il dollaro USA come moneta a corso legale. Tuttavia, la piccola isola situata in Oceania non vuole adottare XRP o qualsiasi criptovaluta come moneta a corso legale, ma spera di emettere una versione digitale gestita dal governo del dollaro USA.

In questo senso, l’iniziativa di Palau assomiglia più all’emissione di una stablecoin che a una CBDC. E ha molto senso, dato che Palau non ha una Banca Centrale. Il presidente di Palau Surangel S. Whipps Jr era fiducioso che Ripple potesse fornire la tecnologia necessaria per sviluppare un prodotto finanziario su misura per le esigenze di Palau.

Ripple mantiene una rete blockchain efficiente, a emissioni zero, veloce ed economica. La nota condivisa da Ripple spiega che il libro mastro XRP darebbe a Palau la possibilità di regolare completamente le transazioni in meno di 5 secondi a un costo che non raggiunge nemmeno un centesimo sul dollaro per transazione.