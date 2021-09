Anche l’Ucraina vuole legalizzare le criptovalute

Il Parlamento ucraino oggi ha votato per rendere le criptovalute legali all’interno del Paese e consentire alle transazioni crittografiche di operare ufficialmente sul territorio nazionale. In Ucraina le criptovalute, tra cui Bitcoin, sono state finora relegate legalmente in una zona grigia. Tuttavia, la società di dati blockchain Chainalysis ha classificato gli ucraini i migliori adottatori di criptovaluta nel mondo a settembre 2020.

Se il disegno di legge dovesse essere effettivamente convertito in legge, le banche saranno libere di assumere conti di società crittografiche, mentre i cittadini che le possiedono avranno protezioni legali in caso di furto. Il Ministero della Trasformazione Digitale, creato nel 2019 per migliorare l’alfabetizzazione digitale e l’accesso online, ha redatto la legislazione e sarà responsabile dell’attuazione della legge, che dovrebbe entrare in vigore questo autunno dopo che l’ordinamento fiscale sarà modificato e il presidente firmerà la legge.

Ciò sarà particolarmente importante nell’Europa orientale, dove l’adozione delle criptovalute è elevata ma non sempre legale in senso stretto o almeno regolamentata. Nel suo rapporto, Chainalysis ha rilevato un elevato grado di corruzione in Ucraina, nonché una diminuzione della fiducia nelle banche. I cittadini si sono rivolti alla criptovaluta per proteggere i propri beni, investendo 8,2 miliardi di dollari in criptovalute l’anno scorso. Gli scambi regolamentati e le attività crittografiche potrebbero spingere questi numeri ulteriormente verso l’alto.

Il Ministero della Trasformazione Digitale è attivo sul fronte già da mesi. A gennaio scorso ad esempio aveva stretto un accordo con la Stellar Development Foundation per sviluppare una valuta digitale della banca centrale. Come parte dell’accordo, che il Ministero ha lanciato come un modo per rendere il Paese più competitivo nel mercato dell’Europa orientale, Stellar aiuterebbe a sviluppare regolamenti e infrastrutture per le criptovalute.