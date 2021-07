Anche Papa Francesco conia i suoi NFT

Dopo il primo NFT firmato da Stan Lee e la messa all’asta di una domanda di lavoro di Steve Jobs, anche Papa Francesco (Jorge Bergoglio) ha lanciato la sua prima collezione di opere d’arte registrate in NFT. La collezione, intitolata “Scholas Occurrentes”, è una serie di tre opere in edizione limitata ed è già disponibile – ma non ancora in vendita – sul marketplace AkoinNFT.

Come riportato sulla pagina ufficiale della collezione, l’autore delle opere è il Pontefice in persona – coadiuvato, in alcune, dal trio di artisti formato da Domingo Zapata, Mr. Brainwash e Martha Saenz. I proventi della vendita della collezione in NFT firmata da Papa Francesco saranno indirizzati alla Fondazione Scholas Occurrentes, ente di beneficenza globale fondato dallo stesso Papa. La Fondazione, così come le opere della collezione, hanno lo scopo di “dare una risposta concreta alla chiamata di questo tempo, […] il compito di educare all’apertura verso gli altri, all’ascolto per mettere insieme i pezzi di un mondo frammentato e privo di senso, per iniziare a creare una nuova cultura: la Cultura dell’Incontro”.

Papa Francesco saluta i fedeli in p.zza S. Pietro. Fonte: Wikimedia Foundation, Alfredo Borba CC BY-SA 4.0

Il fondo che riceverà gli introiti è il “Transforming Education Donor Fund“, un fondo che riunisce arte, sport e tecnologia al fine di promuovere la cultura attraverso l’istruzione e l’educazione. Una modalità che considera l’unione di programmi globali ed empatia tra gli esseri umani, soprattutto i giovani di oggi, per un “domani migliore”. L’asta della collezione “Scholas Occurrentes” si terrà entro l’estate.

La collezione si compone dei seguenti pezzi: “A beautiful move”, “Soy humano” e “Life is beautiful”. Sebbene ritraggano delle opere calligrafiche, il NFT all’asta contiene il video della realizzazione delle stesse e non l’opera in sé. Ogni video sarà disponibile in 20 pezzi, al prezzo di partenza di 750 $. Lanciata nell’aprile 2021, AkoinNFT è un marketplace NFT fondato dal rapper e produttore discografico Akon.