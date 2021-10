Anche VISA investe su una carta di credito crittografica

Deserve, una giovane startup tecnologica che a luglio scorso ha lanciato una carta di credito in collaborazione con il fornitore di servizi finanziari di criptovaluta BlockFi, per consentire ai clienti di guadagnare premi sotto forma di bitcoin, ha annunciato una collaborazione con VISA.

Il volume delle transazioni per la carta si avvicina a 2 miliardi di dollari su base annua e si prevede che i titolari di carte BlockFi spendano circa 30.000 dollari all’anno, il 50% in più rispetto a quello dei titolari medi di carte di credito, ha detto a Bloomberg il co-fondatore e CEO di Deserve, Kalpesh Kapadia.

Mastercard, che qualche giorno fa ha annunciato una collaborazione con Bakkt per un servizio che consente di pagare in bitcoin tramite carta ricevendo in cambio ricompense crittografiche, aveva a sua volta recentemente investito 50 milioni di dollari in Deserve, valutando la società oltre 500 milioni di dollari, stando a quanto riportato da Bloomberg. Altri investitori in Deserve includono Ally Ventures, Goldman Sachs Group Inc. e Sallie Mae.