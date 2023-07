L’Antropocene è iniziato ufficialmente negli anni ‘50 del ventesimo secolo. Dopo un paio di decenni di discussioni e ricerche, alcuni scienziati sono arrivati a definire delle date tramite le analisi del fondale di un lago in Canada. Si stabilisce così una nuova convenzione storica, che sarà utile per continuare a migliorare le cronache del nostro pianeta.

“Antropocene” è una parola relativamente recente: deriva dal greco e indica un’epoca geologica dove l’attività umana determina l’ambiente. Dal vocabolario Treccani:

L’epoca geologica attuale, in cui l’ambiente terrestre, nell’insieme delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, viene fortemente condizionato su scala sia locale sia globale dagli effetti dell’azione umana, con particolare riferimento all’aumento delle concentrazioni di CO2 e CH4 nell’atmosfera

Ovviamente noi esseri umani agiamo sull’ambiente da sempre, sin dalla preistoria; non è questa la novità, ma il modo in cui le nostre azioni lasciano un segno profondo, così tanto da giustificare la definizione di epoca geologica, come il Pleistocene, il Paleocene, l’Eocene e così via.

L’assegnazione di un’epoca geologica mette noi esseri umani quasi al livello del meteorite che provocò la quinta grande estinzione di massa, dando inizio all’era dei mammiferi. “Quasi” perché appunto l’Antropocene è un’epoca, non un’era geologica. Un’epoca che fa seguito all’Olocene, iniziato 11.700 anni fa, alla fine di un’era glaciale.

Ma perché proprio “tra il 1950 e il 1954”? Ebbene, il lago Crawford in Canada ha sedimenti molto particolari che permettono di “leggere” i cambiamenti storici in modo molto precisi, come spiega Colin Waters dell’Università di Leicester, che ha presieduto il gruppo di lavoro sull’Antropocene. Le ricerche in questo luogo hanno permesso di giungere a questa (temporanea) conclusione.

La data proposta non troverà un consenso immediato, e sicuramente ci vorrà ancora del tempo prima di arrivare a stabilire una convenzione che metta tutti d’accordo, o anche quasi tutti andrebbe bene.