Anycubic, Wash & Cure Plus presto in preorder a prezzo scontato

Anycubic, importante azienda che milita nel settore delle stampanti 3D, specializzata in ricerca e sviluppo, produzione e vendita a diversi tipi di consumatori, dagli hobbisti a scuole e progettisti, sta per lanciare una versione più grande della sua popolare Wash & Cure, chiamata Wash & Cure Plus, che supporta la modalità di polimerizzazione 192x120x245 mm ed è in grado di effettuare una polimerizzazione a 360° dei modelli.

Wash & Cure Plus misura 290x270x490 mm, supporta la modalità di lavaggio 192x120x245 mm e la modalità di polimerizzazione 190×245 mm, rendendola compatibile con tutti i modelli di stampante 3D LCD fino a 8,9” sul mercato. Ciò aiuta a risolvere le esigenze di post-elaborazione dei modelli fotopolimerizzabili di grandi dimensioni. Wash & Cure Plus supporta il lavaggio e la polimerizzazione del modelli e la sua maggiore forza pulente è in grado di ottenere un risultato migliore rispetto al passato con meno sforzo. Inoltre, viene supportata anche la resina lavabile con acqua.

Oltre alle dimensioni più elevate, Wash & Cure Plus possiede anche una serie di venti emettitori di luce UV su una barra a forma di L. Quest’ultima può essere piegata per garantire una polimerizzazione a 360 ° dalla parte superiore a quella inferiore grazie al riflesso del supporto rotante. Questa caratteristica consente a ogni modello di essere polimerizzato senza problemi dalla luce UV. Inoltre, la possibilità di selezionare tempo e metodo di lavaggio garantisce agli utenti una flessibilità ottimale.

Wash & Cure Plus sarà in prevendita dal 16 al 22 aprile, periodo durante il quale Anycubic darà la possibilità di acquistare i primi 1.000 pezzi a soli 169$, mentre successivamente il prezzo tornerà a 249$. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina del prodotto sul sito ufficiale.