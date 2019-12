App Consip, per il monitoraggio e la gestione dei bandi di gara della Pubblica Amministrazione

Consip, la centrale acquisti della Pubblica Amministrazione, adesso dispone di una app per Android e iOS che consente di ottenere informazioni in tempo reale su bandi di gara (indetti, aggiudicati e stato avanzamento), iniziative e progetti.

L’applicazione, rivolta per lo più ad amministrazioni e imprese, è suddivisa in tre sezioni. L’elemento centrale è rappresentato dall’area “Bandi di gara” con tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulle procedure di gara in corso. Poi c’è “Notizie e comunicati” per rimanere aggiornati su ogni attività e approfondire specifici temi. Infine il “Cruscotto gare” rende disponibili reportistica e indicatori sulle gare.

Uno strumento molto utile quello che consente di annotare le gare sul calendario, così da poter essere costantemente aggiornati sulle novità – nel rispetto della tipica logica “push”. “Il motore di ricerca consente, invece, di navigare sui contenuti delle gare attraverso numerose opzioni (categoria merceologica, data di pubblicazione o di aggiudicazione, tipologia di contratto, stato avanzamento lavori)”, spiega Consip.

“Non solo, tra i contenuti fruibili, l’utente avrà la possibilità di esplorare gli approfondimenti che Consip dedica periodicamente a focus tematici specifici (sostenibilità, energia, sanità, innovazione ecc.), scoprendo le nuove opportunità messe a disposizione per la PA, la mappa delle offerte, le normative vigenti e consultando documenti specifici”.

Da rilevare che la nuova app Consip rientra nel percorso di trasformazione digitale riguardante la PA che negli ultimi anni ha visto concretizzarsi i progetti del Sistema di georeferenziazione dei dati di spesa della PA, il portale Open data e il Report sul contenzioso nelle gare.