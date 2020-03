Apple Airpods 2 al miglior prezzo di sempre su eBay, ancora pochi disponibili

Vi segnaliamo un’offerta a dir poco stratosferica! Su eBay sono disponibili le ottime Apple AirPods 2 al prezzo più basso mai registrato fino ad oggi! Stiamo parlando di soli 129,90€ rispetto agli originali 200,00€ necessari per l’acquisto! Un prezzo eccezionale, addirittura più basso di quello registrato nel corso del Black Friday 2019 in cui, sempre su eBay, avevamo rintracciato gli ottimi auricolari Apple a 139,00€.

Si tratta ovviamente del modello privo di ricarica wireless (che potete acquistare qui) e rappresentano un vero e proprio “must buy” per qualunque possessore di iPhone, iPad o Mac. Fautrici della moda degli auricolai true wireless, le AirPods sono a tutti gli effetti uno dei migliori prodotti disponibili sul mercato e, con la loro seconda generazione, hanno settato nuovi standard per ciò che concerne esperienza d’uso e qualità costruttiva. Sostanzialmente un acquisto irrinunciabile per gli utenti Apple, specie se sprovvisti quanto meno della prima generazione di auricolari targati Cupertino.

Un’offerta che vi invitiamo a cogliere davvero al volo in quanto, come da titolo, segnaliamo che i pezzi disponibili a questo prezzo eccezionale sono già in rapido esaurimento, ed anche un breve tentennamento nell’acquisto potrebbe costarvi la fine dello sconto! Dunque, senza indugiare, non dovrete far altro che cliccare sul link sottostante per garantirvi immediatamente l’acquisto di queste AirPods 2 a meno di 130 euro.

» CLICCA QUI PER ACQUISTARE LE APPLE AIRPODS 2 «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!