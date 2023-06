Apple sta aumentando i prezzi di iCloud e di Apple One in molte aree, con “ritocchi” che arrivano fino al 25% circa. Apple One, ad esempio, ora costa €16,95, mentre prima costava 14,95 euro al mese.

Probabilmente è una cosa che doveva succedere, visto che Apple non aveva ancora adeguato ai prezzi all’inflazione degli ultimi mesi; dopotutto è aumentata ogni cosa, e di certo non ci si poteva aspettare che Apple non lo facesse. E a ben guardare non stiamo parlando di aumenti spropositati.

Alcuni però non l’hanno presa bene, soprattutto perché Apple non ha modificato i servizi in alcun modo. Spesso, invece, la pillola viene addolcita con qualche novità, come magari 50GB di spazio in più. Però qualcuno vorrebbe da Apple un’opzione intermedia tra i 200GB e i 2 TB.

Anche se stiamo parlando di un aumento tutto sommato piccolo, poi, non sfugge il fatto che è abbastanza per rendere l’offerta di Google leggermente più vantaggiosa.